Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di lunedì 29 aprile 2024

Bologna, 29 aprile 2024 - Il lungo ponte del 25 aprile è giunto al termine, ma non si può dire lo stesso per gli appuntamenti, che riprendono a pieno ritmo. Ecco quali eventi sono in programma oggi a Bologna.

Alle 20.30, al Mazzacorati vanno in scena giovani talenti, con un nuovo concerto lirico. I protagonisti sono i vincitori del Concorso T.O.S.C.A. 2023. Alle 21, il Duse ospita Marco Travaglio, sul palco con il nuovo spettacolo I migliori danni della nostra vita - II stagione.

Sempre alle 21, altro appuntamento a teatro: al Celebrazioni c’è il comico Filippo Caccamo che propone lo show Le Filippiche.

Altro evento alle 21, questa volta musicale. Roberto Vecchioni è al Teatro EuropAuditorium per una tappa de L’infinito Tour. Con lui, la band formata da Lucio Fabbri, Massimo Ermini, Antonio Petruzzelli e Roberto Gualdi.

Continuano le mostre sotto le Due Torri, come quella del Museo delle illusioni, tra arte e scienza a Palazzo Belloni. Le porte si aprono alle 10.