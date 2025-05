Cosa fare oggi a Bologna: ecco il programma

Bologna, 6 maggio 2025 - Non sapete come passare la giornata all'ombra delle Due Torri? Veniamo in vostro soccorso con una lunga lista di appuntamenti ed eventi in programma in città. Ecco cosa fare oggi a Bologna.

Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Alberto Bertoni, Ermanno Cavazzoni e Beppe Cottofavi dialogano sul libro Venerati Maestri. Operetta immorale sugli intelligenti d'Italia. Alle 20.30, musica all'Auditorium Manzoni: attesa l'Orchestra del Comunale diretta da Frédéric Chaslin, con il violino di Sergej Krylov e il soprano Julie Cherrier-Hoffmann e il maestro del Coro Gea Garatti Ansini.

Alle 21, Roberto Vecchioni incanta l'EuropAuditorium con una data de Tra il silenzio e il tuono tour. Alle 21, per Frida nel Parco, tutti in Montagnola per Linda Smith Trio. Sempre alle 21, Giuseppe Giacobazzi porta in scena al teatro Celebrazioni la sua Osteria Giacobazzi. Ancora alle 21, il sipario del Duse si apre per lo spettacolo 456, di Mattia Torre e con Giordano Agrusta. Alle 21.30, Giuse The Lizia riempie l'Estragon Club con un concerto che omaggia il suo ultimo lavoro Internet.