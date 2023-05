Cosmofarma 2023 a Bologna: biglietti, orari ed espositori. Il programma

Bologna, 2 maggio 2023 – Health Care, Beauty Care e tutti gli altri servizi legati al mondo della farmacia. Ritorna, a BolognaFiere, Cosmofarma Exhibition 2023, l'appuntamento di riferimento del settore farmaceutico. A partire da venerdì 5 fino al 7 maggio, cinque padiglioni si riempiranno di contenuti e approfondimenti. Oltre 100 convegni, 200 relatori, 20 premi e 403 espositori: numeri che riportano la manifestazione alla fase pre-pandemica.

Il claim scelto è "Interconnessioni sostenibili", con l'obiettivo di affrontare grandi temi di attualità: sostenibilità, ambiente, sistema integrato e digitalizzato. Smart&green è il filo conduttore che sottolinea l'impegno degli organizzatori nei confronti di un approccio secondo il modello della green economy per la riduzione dell'impatto ambientale, a favore di uno sviluppo sostenibile. Si conferma l'appuntamento con la Cosmofarma Business Conference, iniziativa di punta, in calendario venerdì 5 maggio alle 14,30, che sarà guidata da Oscar Di Montigny, divulgatore e keynote speaker internazionale, ideatore dei principi dell'Economia Sferica e della Humanovability ed esperto di Mega trends, Innovazione, Sostenibilità e Positive Impact.

Biglietti

È possibile acquistare il biglietto per accedere a Cosmofarma Exhibition 2023 solamente online a 20 euro tramite il circuito Vivaticket.

Iniziative speciali

Approfondimenti saranno dedicati alla Nutraceutica (termine che nasce dalla fusione di “nutrizione” e “farmaceutica”) e al settore della dermocosmetica in farmacia. Tre le iniziative speciali: "Cosmofarma Digital" con prodotti, servizi e soluzioni per la gestione e il supporto informatico e digitale in farmacia; "Cosmofarma Young", riservato alle start up innovative e infine "Cosmofarma SportZone & Benessere".

Premi

Tornano i Cosmofarma Awards riservati a chi si è distinto per particolari aspetti legati al modo di svolgere la professione nel corso dell'anno: dal migliore Farmacista digitale al Farmacista solidale fino al titolo di Best Eco Company per le aziende che hanno adottato pratiche volte a ridurre concretamente l'impatto ambientale.