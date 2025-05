In piazza Dalla torna DiscoBo, la mostra mercato dedicata al vinile

Bologna 7 maggio, 2025 – Popolo dei vinili a raccolta. In questo fine settimana, infatti, torna a Bologna DiscoBo, la mostra mercato dedicata al mondo del vinile e ai supporti musicali da collezione. L’appuntamento è per sabato 10 e domenica 11 maggio in piazza Lucio Dalla, che per l’occasione si trasformerà in un punto di ritrovo per appassionati, collezionisti o curiosi. Saranno oltre 50 gli espositori italiani e internazionali, con la loro selezione di vinili, cd, musicassette, rarità, ristampe limitate, bootleg e memorabilia musicale. Un viaggio attraverso decenni di musica, tra copertine iconiche, suoni analogici e perle da collezione.

Gli appassionati, che sono sempre più numerosi, nelle più diverse fasce d’età, potranno scegliere album dal rock al jazz, dall’elettronica all’hip hop, passando per progressive, punk e cantautorato italiano.

Le informazioni di accesso

La due giorni di sabato 10 e domenica 11 sotto la Tettoria Nervi è a ingresso gratuito, con orario continuato dalle 10 alle 19. Per ulteriori informazioni: info@mostradeldisco.com