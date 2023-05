Diverdeinverde 2023 Bologna, alla scoperta dei giardini urbani. Il programma e la mappa

Bologna, 8 maggio 2023 – La nona edizione di Diverdeinverde è alle porte. Il weekend del 27 e del 28 maggio sarà dedicato, infatti, all’ambiente, andando alla scoperta del verde cittadino. L’iniziativa è abbinata, in più all’anteprima delle iniziative che celebrano i Portici.

Il vasto programma si concentra su 32 giardini localizzati quasi esclusivamente nel centro storico, la maggior parte correlati proprio al nostro patrimonio Unesco. Oltre ai giardini già aperti al pubblico in passato, ci sono delle novità, come la scoperta di alcuni parchi e giardini pubblici. Tra i nuovi ingressi, il giardino del Guasto, il verde di Villa Spada; in periferia, invece, l’insieme delle aree verdi nella zona del Treno della Barca.

Il cuore dell’iniziativa è la conoscenza e la promozione del verde urbano, al quale fanno da scenario una serie di iniziative, come conferenze o passeggiate, di approfondimento. Per partecipare alle visite, è necessario l’acquisto di una tessera, che è nominale è personale, dal costo di 12 euro, che permette l’ingresso a tutti i giardini della manifestazione e la partecipazione alle visite guidate, con prenotazione. Per gli studenti universitari la tessera è ridotta (nove euro), con la presentazione del badge in corso di validità a ogni ingresso, che si può acquistare solo nella sede 9 sul sito di EXtraBO. L’evento è gratuito, invece, per i bambini sotto i 13 anni. Le iscrizioni si aprono domani.

Il programma di sabato 27 maggio 2023

Ore 10-17.30 con ingressi ogni 30 minuti: Orto Botanico ed Erbario - Sistema Museale di Ateneo, via Irnerio 42 – capienza limitata Visite narrate a cura dei volontari del Fai Giovani Bologna alla scoperta dell’Orto Botanico dalla sua nascita fino ad arrivare alla struttura attuale e futura, che sarà il frutto del restauro in corso. É previsto un contributo liberale al Fai e priorità di accesso agli iscritti Fai e ai possessori della tessera Diverdeinverde.

Ore 10-19 Giardino del Guasto, largo Respighi – ingresso libero Fiori racconti e profumi. Laboratorio creativo a cura di Fuori dal Mazzo – Valentina Dolfi e di Associazione Giardino del Guasto – Antonella Tandi. Durante la giornata sarà possibile comporre mazzi di fiori, annusare gli odori delle piante, ascoltare letture. Info sulla pagina Facebook dell’associazione.

Ore 13.30 Zu.Art, vicolo Malgrado 3/2 – ingresso libero Letture mobili a cura dell’associazione Malippo, per l’occasione sul tema dei giardini, dei fiori e del paesaggio. Chiunque può leggere il testo che desidera. Info https://malippo.altervista.org

Ore 16 Giardino di Santa Marta, via Torleone 4/1 – ingresso libero Laboratorio di musica per bambini diretto dal M° Luca Marchi a cura dell’associazione culturale Il giardino dei linguaggi. Il giardino è aperto il pomeriggio grazie al Comitato Torleone Insieme.

Ore 17 Orti Comunali, via Saragozza 142 – ingresso con tessera Diverdeinverde Fiori a Km 0. Floricoltura responsabile e stagionalità dei fiori recisi Incontro dimostrativo per scoprire la grandissima varietà di fioriture nei diversi mesi dell’anno. A cura di Valentina Giardini di Val dei Fiori.

Ore 17.30 Giardino Savioli – Casa di Quartiere Stella, via Savioli 3 – ingresso libero Un giardino, una storia. Autobiografia del giardino Savioli, presentazione del libro a cura di Francesca Vaccari, con Giorgio Sandrolini e Alberta Parmeggiani. Info su giardinosavioli.it

Ore 18 Giardino del Guasto, largo Respighi – ingresso libero Readind musicale per Casa Granda, romanzo di Orfeo Lorenzon con l’accompagnamento di un contrabbassista.

Il programma di domenica 28 maggio 2023

Ore 10 con repliche ore 10.45 / ore 17 - 17.45 Giardino Savioli – Casa di Quartiere Stella, via Savioli 3 – ingresso libero Oltre il giardino Personaggi in cerca di verde, coordinati e diretti da Tita Ruggeri. Monaci che costruiscono portici, una poetessa che canta un’Arcadia fuori Porta Maggiore, un celebre architetto che si qualifica “capomastro”, la sorella del poeta Pascoli, la moglie del “canepino” e la nuova borghesia che dai primi del Novecento ha abitato questo territorio. É consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected]

Ore 10-19 Giardino del Guasto, largo Respighi – ingresso libero Fiori racconti e profumi. Laboratorio creativo a cura di Fuori dal Mazzo – Valentina Dolfi e di Associazione Giardino del Guasto – Antonella Tandi. Durante la giornata sarà possibile comporre mazzi di fiori, annusare odori di piante, ascoltare letture. Info sulla pagina Facebook dell’associazione.

Ore 11 Giardino di Re-Use with Love, via Savenella 13 – ingresso con tessera Sounding Nature, performance musicale all’arpa di Marianne Gubri.

Ore 16.30 Giardino di Santa Marta, via Torleone 4/1 – ingresso libero Letture a cura de Il Teatro dell’Ascolto. Il giardino è aperto il pomeriggio grazie al Comitato Torleone Insieme.