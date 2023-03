Diverdeinverde 2023, alla scoperta dei giardini segreti a Bologna: ecco quando

Diverdeinverde a Bologna, un'immagine delle precedenti edizioni: giardino di Palazzo Bentivoglio in via del Borgo di San Pietro

Bologna, 15 marzo 2023 - Un viaggio alla scoperta dei giardini nascosti della nostra città. È il programma di Diverdeinverde, la manifestazione che apre alla visita i giardini privati, che torna con una nuova edizione tutta da vivere sabato 27 e domenica 28 maggio.

L'evento, posticipato di una settimana rispetto agli scorsi anni, sarà abbinato all’anteprima delle iniziative organizzate per celebrare i Portici di Bologna, dal 2021 Patrimonio dell’Umanità Unesco. Il programma, disponibile dopo la prima settimana di maggio, si concentrerà su una trentina di giardini del centro storico con particolare riferimento a quelli che si affacciano direttamente su tratti di portico divenuti Patrimonio dell’Umanità o nelle loro immediate vicinanze, con qualche spazio anche fuori porta, ad esempio nella zona del quartiere Saragozza o alla Barca.

"Diverdeinverde - spiegano gli organizzatori sul loro sito - è l’occasione imperdibile per visitare i giardini nascosti, se non addirittura segreti, del centro storico di Bologna e i parchi della pedecollina e della vicina pianura. Per i bolognesi, i turisti, tutti gli appassionati di natura, piante, giardini è anche un’opportunità per scoprire la città con una prospettiva diversa, avventurarsi al di fuori dei normali percorsi, godere di angoli e panorami sorprendenti, ammirare grandi esemplari arborei, tante specie diverse di piante, belle fioriture nel momento di massimo splendore, apprezzare il disegno storico o più moderno di tanti spazi verdi".

Diverdeinverde mette inoltre a disposizione una mappa delle più belle piante di glicine di Bologna e della Città Metropolitana, che i visitatori potranno utilizzare per scegliere in autonomia il proprio percorso fiorito.