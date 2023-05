Domeniche ciclabili a Bologna: date, percorso e noleggio bici. Tutte le informazioni

Persiceto (Bologna), 27 aprile 2023 – Pronti a pedalare con la seconda edizione delle ’Domeniche ciclabili’, l’iniziativa promossa da Territorio turistico Bologna-Modena, Città metropolitana di Bologna, Comune di Bologna e in collaborazione con eXtraBO, Camera di commercio, industria artigianato e agricoltura di Bologna. Tra maggio e settembre saranno ben quattro gli appuntamenti non competitivi e aperti a tutti per conoscere al meglio la pianura e l’Appennino in modo sostenibile e sicuro lungo percorsi stradali chiusi al traffico.

L’unica pedalata dello scorso anno, in Val di Zena, condita da non poche polemiche dei residenti e da alcune puntine seminate lungo l’ultimo tratto del percorso, come ricorda Simona Larghetti, consigliera metropolitana delegata mobilità-ciclistica, "è stata un successo che ha coinvolto 800 persone contro le duecento previste, nonostante il grave sabotaggio subito".

Domeniche ciclabili, il programma

Il secondo appuntamento, inizia e finisce a San Giovanni in Persiceto l’11 giugno, in un percorso di venticinque chilometri, della durata di due ore e in aperta campagna percorrendo la Ciclovia del sole, per poi rientrare al punto di partenza dove ci saranno stand gastronomici, giochi per bambini e servizi essenziali. "San Giovanni in Persiceto è un punto strategico – commenta Mattia Santori, presidente del territorio turistico Bologna-Modena – grazie al suo ‘bed&bike’ e al nuovo hub turistico della pianura. Per quanto riguarda gli stand stiamo cercando di rivolgerci ad una parte locale che segue il territorio e che crei una connessione con il turismo". ’Domeniche Ciclabili’ inizierà domenica 7 maggio con il ‘bike day’ di quindici chilometri in Val di Zena, in un percorso in leggera salita e con vari punti di sosta e di ristoro. Si prosegue poi l’11 giugno con il già citato appuntamento a San Giovanni in Persiceto, il 9 luglio con il percorso di 60 chilometri dei tre laghi Brasimone, Suviana e Santa Maria, e infine la chiusura con ventotto chilometri il 24 settembre lungo le colline imolesi e il circuito dei mondiali e l’ autodromo di Imola.

E’ intervenuto anche l’ex campione di ciclismo, Davide Cassani, ora presidente di Apt servizi Emilia-Romagna, che ha definito l’iniziativa come "una possibilità di far vedere al mondo la nostra terra ed invogliare la gente a pensare che c’è un mezzo che può essere usato da tanti, in sicurezza e che rende le nostre città più belle e pulite, cioè la bicicletta". Ad ogni appuntamento sarà possibile noleggiare biciclette o ebike ad un prezzo variabile tra i 15 e i 30 euro giornalieri. Per le bici è consigliata la prenotazione in anticipo sul sito di eXtraBO.