Dove sono i maxischermi per vedere il Bologna. Gli altri eventi di oggi

Bologna, 14 aprile 2025 - Oggi è una giornata speciale per Bologna, perché i rossoblù stasera, sul prato dell'Olimpico a Roma, giocheranno la finale di Coppa Italia. La città è in fermento e anche l'agenda degli appuntamenti. Che non si fermano e continuano a tenere attive le Due Torri. Ecco, dai maxischermi agli spettacoli, cosa fare oggi a Bologna. Alle 17, il rapper Salmo è da Semm Music Music Store and More in via Oberdan, in attesa del concerto all'Unipol Arena calendarizzato per il 28 ottobre. Alle 18, in Salaborsa, Csaba Dalla Zorza parla del suo libro La governante, insieme con Marcello Fois. Alle 19, da Gallery16 è in programma la presentazione del libro Ringo Starr, batterista, di Antonio 'Tony Face' Bacciocchi, che è in dialogo con Checco Garbari. Sempre alle 19, l'Arena del Sole ospita Le nuove di Amleto, spettacolo della regia di Eugenio Barba. Alle 20.30, Carlo Lucarelli presenta all'Oratorio San Filippo Neri il suo nuovo libro Almeno tu. L'evento è a ingresso gratuito. Dalle 21.30, al Cortile Café, Rea accoglie i fan al suo release party per presentare il suo primo album dal titolo Futuro Dirigibile.

I maxischermi

Sono quattro i punti in cui i tifosi rossoblù si raduneranno per seguire il match della finale attraverso i maxischermi, collocati al parco della Montagnola, in piazza Lucio Dalla, al Dopolavoro ferroviario e al Pontelungo. Il calcio di inizio è alle 21.