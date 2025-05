DrinkInBo, l’arte dell’aperitivo tra i locali di Bologna: ecco le tappe settimanali

Bologna, 5 maggio 2025 - Qualità e gusto. È questo il connubio che ogni martedì di maggio guiderà un vero e proprio viaggio enogastronomico in venti locali sotto le Due Torri, per vivere e promuovere l’arte dell’aperitivo. L’iniziativa DrinkInBo, realizzata da Confesercenti con il contributo della Camera di commercio, proporrà così un percorso ad hoc per scoprire i sapori autentici del territorio, con una selezione di prodotti del Tagliere De.Co dei Salsamentari, buon vino e compagnia.

La presentazione di Drinkinbo alla Camera di Commercio (Schicchi)

“Il nostro obiettivo è valorizzare il territorio, per comunicare come Bologna sia una città accogliente e un luogo in cui si può stare bene insieme – spiega Massimo Zucchini, presidente di Confesercenti –. L’aperitivo è un momento di socializzazione sempre più importante e la strada corretta da seguire è proprio quella della qualità, cioè l’aspetto portante di questo progetto. Inoltre, è bene ricordare il valore sociale che le attività commerciali e i pubblici esercizi rivestono per il territorio: senza di loro la città perderebbe il suo appeal”.

Non solo. “L'ospitalità e i piccoli locali sono il tratto di Bologna. Questo aspetto deve resistere anche in futuro, ma rischiamo di perderlo di fronte alla trasformazione turistica che abbiamo davanti. I turisti sono molto importanti, questo è certo, ma allo stesso tempo è importante riflettere con attenzione sui cambiamenti – ricorda Zucchini –. Ben il 18,5% degli occupati bolognesi riguarda il settore della somministrazione di cibi e bevande, con tanti locali che hanno anche una funzione di presidio sociale e sicurezza. Quindi, è importante continuare a puntare sulla qualità”.

Un momento di incontro che punterà così sulla cultura del buon cibo e sulla tradizione, per andare “oltre la banale definizione di città dei taglieri” e raccontare, invece, le storie e le eccellenze che la caratterizzano. “Se noi bolognesi offriamo un tagliere di qualità nessuno ci batte. Abbiamo un primato a livello nazionale, ricette e grandi personaggi che hanno fatto la storia della gastronomia italiana. Nomi che hanno inventato un tipo di consumo che oggi è capace di superare i propri confini. Siamo la città del cibo e questa storia non può essere banalizzata – sottolinea Davide Simoni, presidente Mutua Salsamentari –. Anche per questo motivo, l’iniziativa punterà sulla qualità in ogni suo aspetto, in un viaggio ricco di gusto ed eccellenze”.

L’appuntamento è ogni martedì del mese, dalle 17 alle 21. Domani, la prima serata inaugurale del tour sarà ospitata al Gran Bar di via D’Azeglio, con tre assaggi creativi di Fermata del Gusto abbinate a tre proposte di vino della Cantina della Volta. “Un’iniziativa che coniuga la valorizzazione del territorio – conclude Giuseppe Iannaccone, vicesegretario generale della Camera di Commercio – col sostegno alle imprese di questo importante comparto economico”.

L’elenco dei locali che aderiscono all’iniziativa: Bar Mercato (via Belvedere 13); Bella Vita (via Clavature 2/B); Bistrot Tuday Conad (via dell’Indipendenza, 11); Bivio Enoteca (via Urbana, 12/B); Bottiglieria Alle Erbe (via San Gervasio, 3); Corner Bar (via Saragozza 37/A); Enoteca Bibe (via Mazzini, 13/C); Gio Bar (via San Felice, 133/2); Gran Bar (via D’Azeglio, 8/A); In Cantina (via del Carro, 9/A); La piccola Baita (via Saragozza 87/A); LAB 16 (via Zamboni 16/D); Le Mercanzie Lounge Bar (piazza della Mercanzia 2/A); Lu Lé & Lu La (piazza Aldrovandi 7/2-B); Marsalino (via Marsala 13/D); Noi – Quelli di Cantina Bentivoglio (via San Gervasio 3); Polpette e crescentine – Il chiosco (piazza Aldrovandi 19/2-A); Salumeria Simoni Laboratorio (via Pescherie Vecchie, 3/B); Tamburini (via Caprarie 1); 051 Tigelleria Zerocinquantino (via Pescherie Vecchie 3/E).