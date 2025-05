Equilibri, il festival del circo con acrobati e giocolieri. Tanti ospiti internazionali, si comincia il 9 maggio

Stupore, risate, ma anche riflessione. Con queste premesse anche quest’anno torna Equilibri, il festival del circo contemporaneo che dal 9 al 25 maggio incanterà il Parco Rodari per la 13esima edizione.

Il festival, rigorosamente senza animali, organizzato da Arterego Aps in coprogettazione con il comune di Casalecchio di Reno si espande costellando tre weekend di fila di concerti, spettacoli e incontri sia all’aperto che al chiuso.

Tra le esibizioni: circensi, equilibristi, Clown, giocolieri, acrobate per un totale di 30 appuntamenti.

Si incomincerà venerdì 9 alle 21 con IlTrioCirc, compagnia emergente e vincitrice del Trampolino Vetrina 2023, per poi proseguire con sabato con con Concerto Clap, tra body percussion e clown e il teatro di strada del Duo Quizas.

La giornata di domenica sarà invece dedicata a incontri e pratiche per il contrasto alla violenza di genere.

La giornata intitolata Magopresente in memoria del femminicidio di Maria Gloria Poltronieri Borges, ballerina e capoerista brasiliana vedrà esibirsi le babajaga, il coro transfemminista e sarà possibile partecipare a cerchi di autocoscienza organizzati sa Sessfem, oltre le svariate performance, tra le quali Echi da Gaza, per rendere omaggio alle donne palestinesi.

Poi, si continuerà con altri due weekend all’insegna dell’arte circense, con una nota speciale per domenica 18 maggio dove alle 17 esibiranno le più giovani della scuola di circo Arterego.

"Nonostante il circo sia solitamente ironico, abbiamo tentato di affrontare la violenza di genere con la nostra arte, portando una riflessione in uno spazio popolare" ha ricordato Agnese Valentini, equilibrista. "Siamo fieri che la nostra città possa ospitare un festival che parla e diverte intere famiglie" ha concluso il sindaco Matteo Ruggeri.

L’intero festival sarà a offerta libera e, soprattutto, consapevole. Infine, in attesa che il festival cominci non resta che prepararsi alla meraviglia e anche a un po’ di vertigini e prenotare (solo per gli eventi all’interno) anche online.