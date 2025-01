Escape room a Bologna, tutti i segreti del gioco di fuga

Bologna, 16 gennaio 2025 – C’è ‘Secret zone’, in Strada Maggiore 40, che permette di scervellarsi tra ‘Il Testamento del Nonno’ e ‘Il Magazzino del Museo’. Oppure ‘Resolve Bologna’, che per trovare una via d’uscita impone di risolvere enigmi tra ‘La Stanza di 50 Sfumature’ e quella dei Segreti d’Egitto. E ancora: ‘Adventures Room’ in via Boldrini, dove i percorsi ‘la Mafia’ e ‘La stanza della Regina nera’ aspettano i più temerari, o ‘Fuga impossibile’ in via della Grada, che propone ‘Area51’, ‘L’interno di Dante’ e ‘Psycho Hospital’. Sono alcune delle (tante) Escape room bolognesi, veri giochi di fuga dal vivo, dove i partecipanti sono chiamati a risolvere indovinelli, enigmi, puzzle e prove di abilità (corali) per riuscire – appunto – a trovare una soluzione e fuggire dalla stanza.

Un fenomeno nato in Giappone sulla scia di spettacoli e serie televisive, che si è poi diffuso nel mondo e in Europa, fino in Italia negli ultimi 10-15. L’obiettivo come detto è semplice (si fa per dire) e per riuscire a trovare una via di fuga vengono coinvolti solitamente da 2 a 10 partecipanti per un’ora di tempo. Di mezzo ci sono ansia e paura per i meno coraggiosi, ma anche astuzia e ingegno, oppure la capacità di lavorare di squadra e sul cosiddetto team building.

Insomma, giochi di società in scala reale che consentono un pomeriggio o una serata di divertimento a chi partecipa, con un costo che solitamente si aggira intorno ai 10 euro per giocatore (ma dipende dalla struttura e dalla composizione dei gruppi). Vi raccontiamo la storia e le origini delle Escape room, oltre a quelle principali presenti a Bologna, in questa puntata del nostro podcast gratuito ‘Il Resto di Bologna’: per ascoltarlo potete andare sulle principali piattaforme di riproduzione, come Spotify, Apple e Google podcast.

Il podcast