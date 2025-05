Estate 2025 in Certosa a Bologna: tutti gli eventi nel cimitero monumentale della città

Bologna, 21 maggio 2025 – Arte, storia, teatro e musica si intrecciano nel calendario estivo della Certosa di Bologna: novanta appuntamenti, da venerdì 23 maggio fino al 2 novembre, per riscoprire il patrimonio custodito nel Cimitero Monumentale della città.

La rassegna, giunta alla sua diciassettesima edizione, è curata dal Museo Civico del Risorgimento con il contributo di Bologna Servizi Cimiteriali, e ha come obiettivo principale la valorizzazione culturale di questo luogo unico. Un percorso intrapreso già nel 1999, quando la Certosa fu uno dei primi cimiteri a sviluppare una progettualità dedicata al recupero e alla valorizzazione del sito monumentale, con il sostegno del Comune.

Negli anni, l’iniziativa ha riscosso un interesse crescente, coinvolgendo non solo i cittadini bolognesi, ma anche un numero sempre maggiore di turisti. Non a caso, la Certosa fa parte dell’Associazione dei Cimiteri Significativi Europei, che anche quest’anno promuove la Settimana alla Scoperta dei Cimiteri Europei, con l’intento di offrire una nuova prospettiva su questi luoghi di memoria.

"Il tema di quest’anno è Gardens of 80 – spiega Otello Sangiorgi, direttore del Museo Civico del Risorgimento – per raccontare i cimiteri europei come spazi di pace, a ottant’anni dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Oggi più che mai sentiamo l’urgenza di promuovere i valori della pace e dell’inclusività. La Certosa è un luogo di meditazione e silenzio, che invita alla riflessione profonda”.

Le camminate

É proprio in occasione di questa settimana europea dei cimiteri dunque che prende il via il calendario estivo della Certosa, che inizia questo venerdì, con novanta appuntamenti tra visite guidate, visite animate, camminate interattive, reading teatrali e molto altro ancora, suddiviso in tre fasce orarie: di giorno, al tramonto e di notte. Le tematiche? C’è la riflessione sull'eterna tragicità della guerra, un focus sulle donne e un filone tematico connesso alla storia di Bologna nel ‘lungo ottocento’ (1796-1915). Ma non solo, anche appuntamenti dedicati al mondo vegetale della Certosa, e diverse visite guidate.

Nel palinsesto sono coinvolte diverse realtà del Terzo settore: dall’Associazione Amici della Certosa di Bologna; Associazione Co.Me.Te. Aps; Associazione culturale Rimacheride; Associazione Culturale Youkali Aps; Associazione La Meta Teatro; Associazione Medardo Mascagni Aps; Gruppo teatrale Più o Meno Aps; Mirarte società cooperativa sociale; Sentieri Sterrati Aps; Teatro circolare Aps, Teatro dei Mignoli. L’elenco degli appuntamenti, con informazioni e prenotazioni, è riscontrabile a questo link

Il programma completo

Ecco il volantino dove trovare tutti gli appuntamenti:

La mostra

‘Eleganti per sempre nei giardini della Certosa’ è una mostra fotografica e di disegno visitabile dal 1° al 20 giugno presso il Chiostro delle Madonne della Certosa di Bologna. L’esposizione mette in risalto l’eleganza dei dettagli scolpiti nei monumenti funebri — come orecchini, abiti, acconciature e altri elementi di moda d’epoca — affiancandoli a scorci del cimitero colti in fotografia e disegno. Curata dall’Associazione Amici della Certosa e da Mara Guerrini con il corso Disegnare la Certosa, la mostra è in collaborazione con il Museo del Risorgimento e Bologna Servizi Cimiteriali. L’ingresso è libero negli orari di apertura del cimitero (tutti i giorni, dalle 8 alle 18).

Le visite guidate

Per il secondo anno consecutivo, anche i cimiteri della Città metropolitana di Bologna partecipano a un ricco programma di visite guidate, organizzato in collaborazione con il Settore Musei Civici Bologna. L’iniziativa coinvolge cinque cimiteri riconosciuti dalla Regione Emilia-Romagna come monumenti di rilievo storico-artistico e culturale: la Certosa di Bologna, il Cimitero del Piratello di Imola, il Cimitero di Casaglia a Marzabotto, il Cimitero di Medicina e quello di San Giovanni in Persiceto.

Tra gli appuntamenti in programma, a Medicina il 27 e 31 maggio, due passeggiate gratuite dal centro cittadino al cimitero storico con ‘Percorsi di memorie medicinesi’, un’occasione per riscoprire i personaggi che hanno segnato la storia locale.

Domenica 1 giugno a San Giovanni in Persiceto, la visita ‘L’immortalità della memoria’ guiderà i partecipanti alla scoperta del cimitero monumentale, intrecciando memoria, arte e simbologia, con un focus sui protagonisti della Liberazione dal nazifascismo.

Sempre il 1 giugno, a Imola, sarà possibile visitare il Cimitero del Piratello con un percorso tra arte, storia e natura curato da Elena Scheda. Il 21 giugno in orario serale e il 6 luglio in mattinata, torna a San Giovanni in Persiceto ‘101 cose da sapere sul cimitero’, un viaggio curioso tra recinti e gallerie guidato da Miriam Forni e Sandra Sazzini.