Estate 2025 tra filuzzi, burattini e zirudelle: ecco tutti gli eventi a Bologna

Bologna, 4 giugno 2025 – Teatro di figura, filuzzi, burattini, zirudelle e teatro dialettale: anche quest’anno la cultura popolare bolognese anima l’estate, con centinaia di appuntamenti diffusi sul territorio cittadino e metropolitano. Prosegue dunque la grande attenzione del Comune di Bologna verso la cultura popolare, come ricordato dall’assessore alla cultura Daniele Del Pozzo, dalla direttrice del Settore Cultura e creatività Giorgia Boldrini e da Marco Piazza, delegato del sindaco alla Cultura Popolare, che oltre a essere presente come istituzione si esibirà nelle zirudelle del nonno Marino Piazza, cantastorie simbolo della storia bolognese.

Dopo il riconoscimento DeCo ai saperi tradizionali della Filuzzi e del teatro di burattini di scuola bolognese, e dopo la creazione a Palazzo Pepoli di un luogo di valorizzazione della tradizione bolognese, la cultura popolare continua dunque ad animare la programmazione della città, con i dettagli degli eventi e delle rassegne consultabili su bolognaestate.it

Ma quante e quali sono, nello specifico, le rassegne?

Il Ballo alla Filuzzi

La filuzzi inaugura la stagione estiva all’interno del Bologna Portici Festival: dal 5 all’8 giugno infatti sarà allestita una vera e propria balera sotto le stelle, in Piazza della Pace, all’ombra dei portici e della Torre di Maratona dello Stadio Dall’Ara, con diversi eventi: si parte domani alle 19, con la conferenza-spettacolo di Roberto Serra “Alla scoperta del dialetto bolognese”, alle 21.15 l'appuntamento è invece con il concerto del cantautore dialettale Fausto Carpani con il Gruppo Emiliano, all'incrocio tra la tradizione popolare musicale emiliana e il dialetto bolognese.

Da venerdì a domenica tornano gli appuntamenti, ideati dal Movimento per la valorizzazione della Filuzzi, con le lezioni di gruppo per imparare i passi della Filuzzi. La programmazione del ballo tradizionale bolognese prosegue in luglio tre appuntamenti nelle case di quartiere, una novità rispetto alle edizioni precedenti: è “Quartieri in ballo”, e propone al pubblico una doppia formula: alle 19.30 laboratori di Filuzzi, guidati dalle Scuole di ballo bolognesi, e a seguire alle 21.30, tutti in pista con le “Serate danzanti”. Il programma prevede Davide Salvi alla Casa del Gufo (9 luglio), Davide Ballestri alla Casa Gialla (18 luglio) e Roberto Scaglioni alla Casa di Quartiere Rosa Marchi (24 luglio). La lunga maratona estiva si chiuderà con la tradizionale festa in Piazza Maggiore, il 14 agosto, quando con Filuzzi in Piazza torna l’atteso appuntamento del ballo sul Crescentone, in cui si incontrano esperti ballerini e dilettanti, ma anche turisti, studenti fuori sede e curiosi.

Il Teatro di Figura: le tre rassegne

I burattini, al centro della tradizione artistica bolognese, tornano protagonisti dell’estate con tre rassegne dedicate alla tradizione del teatro di figura di scuola bolognese, tra biblioteche e spazi culturali della città.

Torna per il nono anno consecutivo la rassegna “Burattini a Bologna con Wolfango”, che presenta spettacoli e incontri nel cortile d’Onore di Palazzo d’Accursio per tutta l’estate, ogni giovedì fino a settembre. Organizzata dall’associazione Burattini a Bologna con direzione artistica di Riccardo Pazzaglia, quest’anno la rassegna ha come sottotitolo “Cuccoliana”, poiché celebra Filippo e Angelo Cuccoli, padre e figlio pilastri e fondatori dei canoni del burattino bolognese, a 120 anni dalla scomparsa di Angelo. L'inaugurazione sarà mercoledì 25 giugno alle 20.30 a ingresso gratuito, con distribuzione dei gadget dell’associazione, mentre tutti gli altri appuntamenti sono acquistabili su vivaticket e all’info point di Bologna Welcome.

C’è poi la rassegna “Leggere Figure”, a cura di “Teatrino a due pollici”, con spettacoli ispirati agli albi illustrati e realizzati con diverse tecniche di teatro di figura. Fino al 13 giugno, Biblioteche di pubblica lettura della città da Corticella al Pilastro, da Lame a Scandellara ospiteranno gli eventi. Burattini, marionette, pupazzi e sagome propongono un viaggio tra narrazione e immagine, dove la letteratura per ragazzi incontra il teatro per creare nuove modalità di condivisione delle storie. Il titolo infatti è eloquente: si può intendere sia come “leggere strutture”, sottolineando l’importanza della lettura, sia mettendo in evidenza la leggerezza.

Dal 24 giugno al 16 luglio torna la rassega “Apriamo baracca e burattini”, a cura di Teatrino dell'ES di Vittorio Zanella e Rita Pasqualini, che porta cinque spettacoli di teatro di figura, attori e magia nelle aree verdi di biblioteche di pubblica lettura della città. Le compagnie La bottega teatrale (Vercelli), Gli Alcuni (Treviso), Tieffeu - Teatro Figura Umbro (Perugia), Teatro Blu (Varese) e Teatro Ridotto (Bologna) propongono a bambine e bambini dai 3 ai 10 anni e alle loro famiglie interpretazioni del tema della favola,mischiando il teatro di figura alla magia

Teatro e canzoni dialettali e Zirudelle: Mo Soppa, che Spetacuel!

Nel cartellone di Bologna Estate si inserisce anche il dialetto bolognese, con una rassegna dedicata alla cultura petroniana con compagnie dialettali, musicisti e cantastorie a cura della compagnia Al Nostar Dialatt di Castenaso e ideata da Marco Piazza, Patrizia Strazzari, Gianni Giuliano e Mauro Baricordi.

Dal 19 giugno al 17 luglio, sette serate di musica e teatro dialettale, a ingresso libero, rivolte agli affezionati del dialetto e a tutti i curiosi di conoscerlo meglio, tra Bologna e provincia. Sketch teatrali verranno uniti a canzoni dialettali e zirudelle (alcune raccontate da Marco Piazza, delegato del sindaco alla Cultura Popolare e nipote del celebre cantastorie Marino Piazza), in spettacoli curati dalle sei compagnie teatrali dialettali Arrigo Lucchini, Bruno Lanzarini, I Nuovi Felsinei, I Multipli, Al Nostar Dialatt, Amigh ed Granarol. Si parte giovedì 19 giugno con tutte le compagnie a turno sul palco al circolo Arci di San Lazzaro di Savena, poi è la volta di San Marino di Bentivoglio, domenica 22 giugno in occasione della festa della trebbiatura organizzata dal Museo della civiltà contadina, e ancora al Centro sociale Pertini di Castel Maggiore, mercoledì 25 giugno.

Poi quattro serate a Bologna, due presso Villa Torchi l’1 e il 15 luglio e altre due presso il Centro Sociale “Il Parco”, il 3 e il 17 luglio. Le serate avranno inizio alle 21, ad eccezione del 22 giugno a Villa Smeraldi con inizio alle 20.45.