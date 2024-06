Euro 2024 a Bologna: ecco dove vedere le partite dell’Italia

Bologna, 14 giugno 2024 – La nazionale italiana di calcio sta per iniziare la propria avventura a Euro 2024. Dopo la cocente delusione a seguito dell’eliminazione ricevuta per mano della Macedonia ai play-off per accedere al Mondiale in Qatar 2022, gli Azzurri tornano a giocare una competizione di rilievo come gli Europei e lo fanno da campioni in carica.

Con la speranza di difendere il titolo e rivivere le indimenticabili emozioni di tre estati fa, nel quale tutta Italia ha festeggiato l’impresa dei suoi ragazzi, vi suggeriamo alcuni luoghi aperti e chiusi di Bologna in cui potere seguire la partita in compagnia, tra parchi, piazze, pub e molto altro ancora.

La febbre per i campionati Europei di calcio 2024 sale sempre di più anche a Bologna, dove l’attenzione per il calcio è massima dopo l’indimenticabile stagione di Serie A appena conclusa con la qualificazione in Champions League. La squadra rossoblu, tra le altre, vede in Riccardo Calafiori l’unico rappresentante tra gli azzurri, a seguito della mancata convocazione di Riccardo Orsolini accettata non da tutti di buon grado.

Il girone di qualificazione non è sicuramente dei più semplici, con un’Albania da non sottovalutare, una Croazia ricca di giocatori esperti e una Spagna candidata tra le favorite alla vittoria finale. L’Italia, esattamente come tre anni fa, non parte con l’etichetta di favorita, ma è pronta a giocarsi tutte le proprie carte per dire la sua contro tutto e tutti. Noi, da buoni italiani appassionati, non possiamo fare altro che sostenerla dall’inizio alla fine della competizione.

Dove sostenerla? Se ancora non vi siete organizzati, ci pensiamo noi a regalarvi dei suggerimento con un elenco di luoghi di Bologna all’aperto e al chiuso.

Dove vedere l’Italia a Bologna

I giardini di via Filippo Re, nell’ambito della rassegna musicale Botanique, sono pronti a trasmettere tutte le partite di Euro 2024 con accesso gratuito. Il primo appuntamento è per sabato 15 giugno, in occasione della gara inaugurale contro l’Albania, a partire dalle ore 19 per uno speciale aperitivo in compagnia.

Non mancano all’appello i giardini Margherita, uno dei polmoni verdi della città, che nel corso della rassegna ‘Gardens Sport Village’ si preparano a seguire gli azzurri attorno al Playground di basket. La nazionale viene trasmessa, tuttavia, anche ai giardini del Baraccano, situati a pochi metri di distanza, e a villa Angeletti.

Si può assistere a Italia-Albania anche in caso di maltempo in piazza Lucio Dalla nei pressi dalla nuova sede comunale, grazie alla tettoia coperta. Maxischermo anche per il DumBo in via Casarini, a porta Pratello in via Pietralata, ai giardini di via Cassarini a Porta Saragozza, al parco delle Caserme Rosse e ai giardini Pontelungo.

Lasciano il posto al calcio anche due luoghi punti di riferimento per gli amanti della musica, come il parco del Dopo lavoro ferroviario in via Serlio e il cortile del Casalone in via san Donato.

Una garanzia per questo tipo di appuntamenti consiste anche nei pub sparsi per la città, pronti a trasmettere tutte le partite degli Europei accompagnati da una birra dissetante. Qualche nome? ‘The Clauricane Irish Pub’ di via Zamboni, ‘Mutenye’ in via del Pratello, ‘Doppio Malto’ in via Stalingrado e moltissimi altri ancora.

Con l’augurio di gioire tutti insieme, buoni Europei e forza Azzurri sempre e comunque.