Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 10, 11 e 12 marzo 2023

"Colazione a Palazzo" (foto dal profilo Instagram di Palazzo Boncompagni)

Bologna, 10 marzo 2023 - Torna il sole a Bologna e con esso la voglia di uscire a scoprire gli eventi in città. E per coccolarsi, che sia con della musica dal vivo o una colazione a palazzo. Ecco una selezione di 10 appuntamenti da non perdere sotto le due Torri.

Venerdì 10 marzo

Fuera

Il trio di elettrorap partenopeo composto da Mike, Diak e Jimmy torna a Bologna per presentare dal vivo l'album "Circo Mezzaluna". Un progetto di forte contaminazione tra generi, in cui si incontrano cantautorato ed elettronica, influenze etniche, jazz e ambient. I Fuera si esibiranno al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita e tessera Aics.

Nobraino

Il cantautore romagnolo Lorenzo Kruger torna sul palco con la formazione dei Nobraino dopo 5 anni di silenzio. E all'Estragon Club, di Stalingrado 83, l'evento è già sold out. Apertura porte alle 19.30.

Mina Fest

Cinque band e tre live set per una serata spaccatimpani. Sul palco: Le Lame, L'Ultima Fila, Moise, Marrano, Casual Tox. A seguire, Vinnie Marakas, Materazi Future Club, Francesco Sacco. Una serata del Mercato Sonato, via Tartini 3, in programma alle 21.30. Ingresso a 10 euro più tessera Arci.

Pioggia Fest

Sbarca a Bologna il Pioggia Fest, un evento di musica indipendente che raccoglie alcuni dei progetti dell’etichetta genovese Pioggia Rossa Dischi. Si esibiranno al Covo Club, viale Zagabria 1, gli Handlogic, Balto, Ada, Bobbi Marcs. L'evento è alle 21.30, ingresso a 7 euro più tessera Hovoc.

Sabato 11 marzo

Colazione a Palazzo

Sabato 11 marzo, a partire dalle ore 10 fino alle ore 13, la Fondazione Palazzo Boncompagni (via del Monte 8) invita il pubblico e la stampa a una “Colazione a Palazzo”. L’evento propone al pubblico un assaggio speciale della mostra “Aldo Mondino. Impertinenze a Palazzo” con un caffè offerto a tutti da Essecaffè per celebrare l’opera Mekka Mokka, il grande tappeto di preghiera islamico di Aldo Mondino, un vero mosaico realizzato con chicchi di caffè di varia tostatura esposto nella Sala delle udienze papali. Oltre al caffè verrà offerta anche la tenerina, dolce tipico bolognese di cioccolato, in riferimento ad altri grandi eccezionali mosaici presenti in mostra, come The Bizantine World (1999), tavola realizzata con innumerevoli cioccolatini dagli involucri multicolori come “anomale” tessere di un grande mosaico, ed Eldorado (2000), skyline della città di New York realizzato con i cioccolatini Peyrano. La colazione prevede visite da 45 min con biglietto su prenotazione (10 euro) ai seguenti orari: 10, 10.45,11.30, 12.15.

Simone Laurino

"Hotel De La Ville" è l'album d'esordio di Laurino, in uscita in vinile e su tutte le piattaforme di streaming per Garrincha Dischi Fonoprint Records e distribuito da Sony Music Italy. Il disco sarà presentato live il 10 marzo, con ingresso gratuito, al circolo Arci Efesto, con sede in un appartamento storico all'interno di Palazzo Certani in via Castiglione a Bologna. Simone Laurino, cantautore, polistrumentista e produttore veronese classe 1996, alterna brani che invitano a fermarsi e riflettere, per cogliere tutte le sfumature della sua voce, a canzoni che spronano a ballare a scapito della tristezza.

Elephant Brain e i Botanici

“Canzoni da odiare” è il secondo album della band perugina Elephant Brain uscito l’11 novembre 2022 per Libellula Believe in digitale, cd e vinile. Scritto a cavallo tra il 2020 e il 2021, arriva dopo “Niente di speciale”, l’esordio sulla lunga distanza pubblicato nel 2020. Si esibiranno insieme ai Botanici, al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 10 euro con tessera Aics.

Domenica 12 marzo

Le cinque rose di Jennifer

In una Napoli degli anni ‘80 variopinta e chiassosa, tenera e violenta, il drammaturgo partenopeo Annibale Ruccello racconta la storia di Jennifer, un ragazzo che ama vestirsi da donna in un quartiere popolare che non riesce a riconoscerne l’identità. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 18. Biglietti a partire da 8.50 euro.