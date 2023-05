Eventi di giovedì 11 maggio 2023 a Bologna: cosa fare oggi

Bologna, 11 maggio 2023 – Si prospetta una giornata piena di eventi in città. Per oggi e domani, l'artista Ludovica Manco occupa Teatri di Vita con una potente performance di coreografia e interpretazione, con la musica dal vivo di Marco Minoia. L'orario di massima è alle 19. Alle 17.30 in Sala Mozart dell'Accademia Filarmonica, c'è il primo incontro del ciclo 'Musica e...', dedicato all'arte, con la relatrice Jadranka Bentini e il pianoforte di Stefano Malferrari. L'appuntamento illustra l'arte russa, tra immagini e suoni, del periodo tra l'Ottocento e il Novecento. Alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, va in scena lo spettacolo 'Le nozze di Figaro. Una folle giornata, un'epoca nel precipizio' della rassegna In controluce. Sempre alle 20.30, al Parco della Montagnola parte l'undicesima edizione di 'Suoni - scritture contemporanee', con il gruppo Pase di Andrea Fusario, che presentano l'album d'esordio Mondonovo. In più, la presentazione del libro illustrato di Dario Ballantini. Alle 21 la band Baustelle invade l’Estragon Club con un concerto live.