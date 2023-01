Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 gennaio 2023

Una rassegna dedicata a David Lynch

Bologna, 13 gennaio 2023 - Giovani artisti esordienti, mostre gratuite e rassegne teatrali d'eccezione. Ecco come tirarsi su il morale sotto le due Torri, nel weekend che precede il Blue Monday, il lunedì più triste dell'anno.

Venerdì 13 gennaio

Whitemary

Oh oh oh! A Bologna arriva Whitemary, la cantante aquilana di base a Roma, che ha esordito lo scorso giugno con "Radio Whitemary". C'è chi l'ha scoperta sul palco di Cosmo, la scorsa primavera. Per chi ancora non la conoscesse, Whitemary è un mix di bassi pulsanti, sintetizzatori e una voce ipnotica. Sarà ospite al Locomotiv, in via Sebastiano Serlio 25, alle 23. Ingresso a 10 euro con tessera Aics.

Jack Savoretti

Jack Savoretti presenta sul palco i brani dell’ultimo album “Europiana” che ha esordito al primo posto nelle classifiche UK. Un progetto nato per far ballare, sorridere e ricordare, grazie a un sound vintage e allo stesso tempo moderno. “Europiana” è il manifesto del nuovo percorso artistico del cantautore in cui sono racchiusi nuova consapevolezza e maturità ma anche curiosità e voglia di sperimentare. Savoretti si esibirà al Teatro Europauditorium, piazza Costituzione 4, alle 21. Biglietti a partire da 34,50 euro.

La Santa Muerte

Il culto messicano in una selezione delle opere del fotografo Miguel Zuniga Ruiz e le installazioni dell'artista Diego Borghi. L'esposizione "La Santa Muerte" sarà ospite alla Gallery16, via Nazario Sauro 16, e verrà inaugurata alle 19 con la proiezione del documentario sul culto della Santa Muerte, girato a Città del Messico, prodotto da Xing e Opificio Ciclope. Seguirà il dj set a cura di Gianluca Modica e Matteo Romagnoli. Ingresso gratuito.

Il ritorno alla casa del padre

Nuova tappa di un complesso lavoro sul tema del perdono svolto dalla cooperativa sociale Teatro del Pratello, Il ritorno alla casa del padre prende le mosse dalla parabola del Figliuol prodigo per rileggerla attraverso la spietata analisi di alcune pagine di Dostoevskij e del racconto di Kafka, "Ritorno". In scena ci saranno i ragazzi in carico ai Servizi di Gestione Minorile. Una prima assoluta in programma al Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, alle 19. Biglietti a partire da 8.50 euro.

Sabato 14 gennaio

Tutti Fenomeni

Al secolo Giorgio Quarzo Guarascio, Tutti Fenomeni è un cantautore romano, classe '96. La sua sfortuna è quella di aver esordito nel peggior momento possibile - nel 2020 -, la sua fortuna è quella di aver stravolto l'indie pop italiano in direzione avanguardista. Il suo disco d'esordio, "Merce Funebre", che vanta la produzione di Niccolò Contessa de I Cani, è l'album che nessuno si aspettava. Il cantautore di Monteverde sarà ospite al Link di via Fantoni 21, alle 21. Ingresso a 15 euro più diritti di prevendita e tessera Aics.

David Lynch, The Wonderful Wizard

La Cineteca di Bologna omaggia il regista visionario David Lynch con la rassegna "David Lynch, The Wonderful Wizard" che dal 14 al 25 gennaio mette insieme tutti i suoi capolavori, da "Eraserhead" a "Inland Empire", passando per il documentario "Lynch Oz". Un cartellone che nasce in occasione del restauro di "Lost Highway, Strade Perdute", che dal 16 gennaio sarà disponibile in 4K in tutta Italia. Qui il programma completo.

Alosi

Alosi, già "Il Pan del diavolo", autore e musicista nato a Palermo, torna a Bologna per presentare il nuovo album "Cult" in uscita il 13 gennaio. Un’artista dall’impronta personale che spazia dal Folk Rock alla musica d’autore. Si esibirà sul palco del Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22. Ingresso a 7 euro con tessera Hovoc.

Oylem Goylem

Torna lo spettacolo cult di Moni Ovadia: un vero e proprio fenomeno epocale che, con la forza della sua solenne semplicità e vitalità, ha reso familiare e necessaria all’Italia la tradizione del mondo yiddish spietatamente annientato dalla Storia. Un potente antidoto contro violenze, intolleranze e razzismi. Lo spettacolo inizia alle 20.30, biglietti a partire da 8.50 euro.

Domenica 15 gennaio

Gala di danza. Omaggio a Rudolf Nureyev

Rudolf Nureyev, il più grande ballerino il cui talento rimane ancora oggi ineguagliato, ha segnato un’epoca dal punto di vista interpretativo e creativo nella storia della danza. Al Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, gli renderanno omaggio le étoile e primi ballerini provenienti dall’American Ballet Theater, dal City Ballet di New York, dal National Ballet Theatre of Ukraine-Kiev e dall’Hungarian National Ballet. Uno spettacolo già andato in scena al Teatro Sferisterio nell’ambito del Macerata Opera Festival e al Teatro Arcimboldi di Milano. La rassegna inizia alle 18. Biglietti a partire da 22 euro.

Figucon

All'Estragon arriva la settima edizione della Fiera & Incontri sul mondo delle figurine, organizzato dalla Associazione Figurine Forever. Sarà all'Estragon, via Stalingrado 83, alle 10.30. Ingresso a 5 euro.