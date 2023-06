Eventi di martedì 13 giugno 2023: cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 13 giugno 2023 – Gli eventi in città non si arrestano mai. Ecco cosa fare oggi in città.

Alle 19 al Parco della Montagnola, nell’ambito di Frida nel Parco, Danilo Masotti presenta Dark Bologna. Alla presentazione del libro, ci saranno ospiti a sorpresa.

Alle 20.30, sul palco del Teatro Duse si esplora la figura mitologica di Elena, lo spettacolo Elena La Bella, a cura della Compagnia Fantateatro. La regia e la drammaturgia sono a cura di Sandra Bertuzzi.

Alle 21, la musica invade l’Aula Magna di Santa Lucia. A esibirsi è l’Orchestra del Collegium Musicum, sotto la guida della direttrice Alissia Venier e con il pianoforte di Isabella Ricci.

Sempre alle 21, un altro appuntamento musicale, che intona le sinfonie di Van Beethoven, Medtner, Debussy e Chopin. Il Chiostro del Convento San Domenico ospita ‘Concerto per un amico’, con il pianista Massimo Giuseppe Bianchi. Ma alle 19, prima dell’evento, si celebra nella Basilica di San Domenico la santa messa in memoria di Padre Michele Casali, a diciannove anni dalla sua scomparsa.

Alle 21.30, c’è E Buio Fu in piazza Maggiore, un’opera musicale contemporanea in cui musica classica, elettronica e parole si intrecciano con arte visuale e danza per raccontare la città e la sua storia, tra le luci e le ombre dei portici.