Cosa fare a Bologna il 13 maggio 2025: la guida di oggi

Bologna, 13 maggio 2025 - Non sapete come trascorrere la giornata sotto le Due Torri oggi? Non preoccupatevi, perché come ogni giorno vi consigliamo alcuni appuntamenti culturali e di spettacoli da non perdere.

Alle 18, in Salaborsa, Enzo Amendola parla del suo libro L’Imam deve morire, con il sindaco Matteo Lepore.

Alle 19, all’Arena del Sole c’è la nuova produzione della compagnia Arte e Salute che è un Don Giovanni, dalla regia di Nanni Garella.

Alle 21, Paolo Cevoli porta il suo Figli di Troia al teatro Celebrazioni.

Sempre alle 21, al teatro Duse, l’Orchestra Senzaspine, sotto la direzione del Maestro Timothy Brock, musica dal vivo Steamboat Bill, Jr., capolavoro del 1928 di Charles Reisner.

Ancora alle 21, per Frida nel Parco, in Montagnola è in programma Il dominio della luce, l’inedito progetto musicale e letterario di Roberto Angelini e Rodrigo D’Erasmo.

Un altro appuntamento alle 21, questa volta nella Basilica di San Petronio: Ivano Dionigi, Franco Cardini e Massimo Cacciari danno vita a Imperi, incontri su Sacralità e potere da Roma ai giorni nostri.