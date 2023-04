Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 14, 15 e 16 aprile 2023

Bologna, 14 aprile 2023 - A Bologna si prospetta un weekend ricco di eventi, con festival di vario genere, ospiti negli spazi del DumBo. Tanta la musica dal vivo, per tutti i gusti e per tutte le età.

Ma ci saranno anche eventi per bambini, tra cui un laboratorio alla Pinacoteca di Bologna. Ecco 10 appuntamenti da non perdere sotto le due Torri questo fine settimana.

Venerdì 14 aprile

Soviet Soviet

I Soviet Soviet sono una band nata a Pesaro nel 2008 e attualmente composta da Arianna Pasini (chitarra), Andrea Giometti (basso/voce) e Alessandro Ferri (batteria). Solo a un primo ascolto etichettabile come post punk, la band, negli anni, ha ampliato i propri orizzonti verso diversi generi affini come coldwave e art punk. Venerdì 14 si esibiranno al Mercato Sonato di via Tartini 3, alle 21. Ingresso a 13 euro più tessera Arci.

Indicasativa Festival

In occasione della più importante fiera italiana sulla canapa, il DumBO (via Casarini 19) si trasforma in un villaggio e organizza una tre giorni di festival con musica, laboratori, presentazioni, spettacoli e food&beverage in collaborazione con Kanapa festival. Sul palco ci saranno i Nightmares on Wax e Whp la sera di venerdì 14, e i Sud Sound System Live con PapaLeo Selecter, Dj Afghan e Piertosi sabato 15. Domenica 16 aprile il programma si sposta in Baia, con Fantateatro per i bambini: “L'Orco puzza". Ingresso a 11,90 euro per una sera, e a 14 euro per due sere. L'ingresso alla Baia di domenica sarà libero e gratuito.

BeatleStory

BeatleStory è un live show multimediale che ripercorre l’intera storia dei Beatles dal ’62 al ’70, in un concerto con oltre 40 dei loro più grandi successi. Partendo dalle strade di Liverpool, attraversando gli anni della Beatlemania fino ai grandi capolavori in studio, 2 ore intense di capolavori come: She Loves You, I Want To Hold Your Hand, Twist and Shout, Yesterday, Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band, All You Need Is Love, Come Together, Let It Be, Hey Jude. Il concerto sarà al Teatro Duse, in via Cartoleria 42, alle 21. Biglietti a partire da 25 euro.

Sibode Dj

Si chiama Sibode Dj. La sua musica è sporca e Il suo groove funky dance è fatto da beatbox, tromba, tastiera e chitarra. Una performance fisica e sboccata, capace di trascinare il pubblico e che ha lasciato il segno in club e festival. Sibode sarà al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 23. Ingresso a 10 euro con tessera Aics.

Sabato 15 aprile

Fabrizio Moro

Dopo il successo della tournée estiva nelle location all’aperto in giro per l’Italia e delle due tappe finali a dicembre de La Mia Voce Tour 2022 nei Palasport di Milano e di Roma, Fabrizio Moro torna in tour da marzo nei principali teatri italiani con 'Live 2023, Racconti Unplugged'. Un concerto in una dimensione intima e coinvolgente, fatta di voce e chitarra, che a Bologna sarà sul palco del Teatro EuropAuditorium, Piazza Costituzione 4. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 38 euro.

Naip, Dovrei Dire La Mia N.A.I.P. è l’acronimo di “Nessun artista in particolare”, il progetto musicale di cantautorato elettronico alternativo di Michelangelo Mercuri, che nel 2020 lasciò gli spettatori di XFactor a bocca aperta. Mercuri porterà il suo tour "Dovrei Dire La Mia" a Bologna, al Locomotiv Club, via Serlio 25. L'evento inizia alle 21.30, apertura porte alle 20.30, biglietti a 17 euro più diritti di prevendita, con tessera Aics.

Rares

Rares è un artista vulcanico che sale sul palco e non lascia spazio a dubbi: le assi sulle quali scorrono decine di metri di cavi elettrici sono il suo elemento naturale. Il suo è un progetto musicale di electropop art, e al Covo Club di viale Zagabria 1 presenterà il suo progetto "Femmina". Un lavoro che lo trasferisce in un mondo sonoro ricco di contaminazioni. Nato a Birlad in Romania, cresciuto a Venezia e trasferitosi a Bologna per studiare musica elettronica al Conservatorio, Rares ha ventitre anni e un timbro dall'identità forte, con melodie che catturano al primo ascolto. Lo spettacolo inizia alle 22, ingresso a 8 euro più tessera Hovoc.

Domenica 16 aprile

A caccia di dettagli fra le opere della Pinacoteca (per bambini)

Nuovo appuntamento per bambini e famiglie alla scoperta dei segreti custoditi nei dipinti della Pinacoteca. Domenica 16 aprile alle 16.30 le educatrici della società “Senza titolo” accolgono i bambini dai 6 agli 11 anni e i loro genitori per andare a caccia di dettagli fra le sale del museo, in via delle Belle Arti 56. I dipinti conservati nella Pinacoteca di Bologna saranno oggetto di una attenta osservazione che permetterà di scoprire come le narrazioni più appassionanti si possano celare anche fra gli interstizi e le pieghe più nascoste. Nella fase di laboratorio i partecipanti realizzeranno una galleria fotografica dedicata ai particolari più sorprendenti per costruire nuove narrazioni e per comprendere come a volte i dettagli possano davvero fare la differenza. Il laboratorio è alle 16.30 e dura 1 ora e 30 minuti. Le attività sono comprese nel costo del biglietto di ingresso al museo, per i bambini l'ingresso è gratuito. Le prenotazioni chiudono alle 17 di sabato 15 aprile.

Warhol Haring Basquiat Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti straordinariamente il 9 aprile, dalle 10 alle 19. Biglietto intero a 15,50 euro.