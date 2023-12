Eventi di martedì 19 dicembre 2023 a Bologna

Bologna, 19 dicembre 2023 - Incontri, musica e spettacoli. Ecco la lista degli appuntamenti giornalieri.

Alle 17, Giorgio Ieranò è all'Oratorio di San Filippo Neri, con Omero. Nausicaa e l'idillio mancato.

Alle 18, in Salaborsa, Paolo Pombeni, Guido Formigoni e Giorgio Vecchio parlano del loro libro Storia della Democrazia Cristiana. 1943-1993 con Pier Ferdinando Casini e Pierluigi Castagnetti.

Alle 21, il Mazzacorati propone alcune letture di Le Mille e una notte.

Sempre alle 21, al Teatro Celebrazioni c'è Pietro Morello in Non è un concerto.

Stesso orario per una serata alla Basilica di San Domenico, perché alle 21 è previsto l'incontro I Portici come scenografia della città. Visioni di un regista bolognese. Intervengono Pupi Avati, Nicoletta Gandolfi e, in video messaggio, il cardinale Matteo Zuppi.