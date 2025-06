Eventi 19 giugno 2025 a a Bologna: cosa fare oggi in città

Bologna, 19 giugno 2025 - Ecco tutti gli appuntamenti ed eventi culturali in programma oggi sotto le Due Torri. Alle 18, alla Libreria Nanni, Daniele Guidetti dialoga con Antonio Bagnoli sul suo ultimo libro thriller ‘Ultimo Scatto’.

Alle 19, per Parole nel Chiostro, al Convento di Santa Margherita Marco Lupis presenta Ai confini del mondo. Storie da isole lontane, con Carlotta Mingardi.

Alle 20.30, Kid Yugi infiamma il palco del Sequoie Music Park alle Caserme Rosse, con Nerissima Serpe, Papa V e Fritu.

Alle 21 il Dall’Ara esplode di gioia per il primo dei due concerti (ovviamente sold out) di Cesare Cremonini ‘a casa’. Un momento che lo stesso cantautore definisce come “l’apice emotivo del tour’.

Alle 21, al parco della Montagnola c’è lo spettacolo Razza Partigiana - Il reading con Wu Ming 2, Egle Sommacal, Stefano Pilia, Paul Pieretto e Federico Oppi. L’evento è di Montagnola Republic.

Alle 21.30, la band October Drift arriva a BOtanique ai giardini di Filippo Re. A Alle 21.45, in piazza Maggiore si guarda Woman of the year di George Stevens. Sempre alle 21.45, all’Arena Puccini si proietta Emilia Pérez di Jacques Audiard.