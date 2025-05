Eventi a Bologna di mercoledì 21 maggio 2025: cosa fare oggi in città

Bologna, 21 maggio 2025 - Un'altra giornata è appena iniziata e come ogni giorno vi proponiamo un ricco menù di eventi culturali in programma per tutta la città. Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere sotto le Due Torri oggi.

Alle 17, la Biblioteca dell'Archiginnasio ospita un dialogo a partire dal libro di Nager Charif e Issam Nassar dal titolo I Palestinesi. Storia di un popolo e dei suoi movimenti nazionali. Alle 18, in Salaborsa, Alessandro Trocino parla del suo libro Morire di pena. 12 storie di suicidio in carcere, in dialogo con Luca Sebastiani e Alessandro Bergonzoni.

Alle 20, l'Auditorium Manzoni si riempie per un incontro di In Controluce. Percorsi d'Opera tra Arte e Storia, cioè Così Fan Tutte. Tra giudizio e pregiudizio, con Laura Pepe. Alle 21, La sindrome di Peter Punk, band punk, si esibisce live al parco della Montagnola per Montagnola Republic. L'Opening è a cura di On the Moon and Divolta.

Sempre alle 21, la Basilica di San Petronio apre le porte per Imperi, sacralità e potere da Roma ai giorni nostri: atteso Franco Vardini con Elena Bucci.

Ancora alle 21, Serena Rossi porta sul palco del Duse il suo primo spettacolo teatrale dal titolo Serenata a Napoli.