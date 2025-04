Cosa fare a Bologna oggi: eventi di martedì 22 aprile 2025

Bologna, 22 aprile 2025 - Ecco tutti gli appuntamenti da non perdere oggi a Bologna dopo la pausa pasquale e prima del 25 aprile. Alle 15.30, in Salaborsa, continua la rassegna di incontri dedicata ai libri sulle arti figurative: al centro, questa volta, Riccardo Draw Raviola. Alle 17, alla biblioteca di Borgo Panigale Miriam Ridolfi, è previsto un laboratorio gratuito con Anna Amadori dal titolo La leggerezza dell'errore. Alle 18, in Salaborsa, Cecilia Vitiello, autrice del libro La peste del 1630 a Bologna, incontra il pubblico su questi temi. Alle 18.15, il Modernissimo, nell'ambito di Viva la libertà, propone la visione di La memoria degli ultimi di Samuele Rossi, organizzando anche un incontro con l'autore. Alle 19.30, al cinema Rialto si guarda il documentario Intercepted di Oksana Karpovych. Alle 21, il teatro Duse apre il sipario per Don Quixote, portato in scena dal Balletto di Siena. Sempre alle 21, il teatro Celebrazioni ospita L'arte di realizzare l'impossibile, di Walter Rolfo, che è sul palco, e Alessandro Marrazzo.