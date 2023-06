Eventi di giovedì 22 giugno 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 22 giugno 2023 – Raffica di eventi e appuntamenti per la giornata di oggi in città.

Alle 18, in Salaborsa, in Piazza Coperta, per la rassegna Le Voci dei Libri, David Allegranti presenta il suo libro ‘Quale PD. Viaggio nel partito di Elly Schlein’. Dialogano con l’autore Simona Lembi, Agnese Pini e Sofia Ventura.

Dalle 19, la Terrazza del Teatro Comunale accoglie gli ospiti per un concerto di Pilar, che si esbisce con ‘Terra senza terra’.

Alle 19, alla piazza Lucio Dalla, c’è l’inaugurazione del murale per i venti anni di Fondazione Dopo di Noi, con una cena solidale in collaborazione con Cucine Popolari. Durante la serata, sul palco si esbiscono Manuel Auteri, Nicola Albertini, Giorgio Bassi, Emanuele Fanti, Roberto Reina, Mattia Bertoli e Ary Music. Alle 21, lo spettacolo con Andrea Barbi e Marco Ligabue, intitolato ‘Salutami tuo fratello’.

Alle 21, il Parco della Montagnola ospita il musicista Nickodemus, che anima la serata con un dj set.

Alle 21.45, nuovo appuntamento all’Arena Puccini con la visione di Emily, di Frances O’ Connor.

Sempre alle 21.45, il Cinema Ritrovato di piazza Maggiore trasmette il film Il Pianista, preceduto dall’introduzione del Cinema Ritrovato Young. In caso di pioggia, l’evento sarà spostato al Cinema Arlecchino.