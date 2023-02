Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 24, 25 e 26 febbraio 2023

Domenico Iannacone

Bologna, 24 febbraio 2023 - Il weekend bolognese si anima con musica dal vivo per le esigenze più disparate, ma anche feste a tema e spettacoli teatrali.

Ecco gli eventi da non perdere nell'ultimo fine settimana di febbraio.

Venerdì 24 febbraio

Stormo

Gruppo esponente del post hardcore italiano, gli Stormo hanno annunciato l'uscita del loro quarto album: "Endocannibalismo". “L’album parla della fine del mondo per come lo conosciamo e della sua trasformazione in qualcosa di diverso", racconta la band. Venerdì 24, saranno al Covo Club, viale Zagabria 1. Lo spettacolo inizia alle 22, ingresso a 10 euro più tessera Hovoc.

Satoshi Tomiie

Direttamente dal Giappone, torna a Bologna un esponente della prog house internazionale. Fanatico della tecnologia, Satoshi ha iniziato suonando con iPad e iPhone. Oggi insegue i mutamenti della techno e dell'house, in tutte le sue sfumature. Si esibirà in consolle al Link (via Fantoni 21), insieme a Goodjacobbe e il duo Massone, alle 23.30. Ingresso a 13 euro più diritti di prevendita e tessera Aics.

4000 miglia

Nel cuore della notte Leo si presenta alla porta dell’appartamento newyorkese dove vive la sua esuberante nonna novantunenne. Lei è una comunista che vive sola, lui un hippie contemporaneo, rientrato da un viaggio in bicicletta che ha avuto un esito tragico. Davanti a loro li aspetta un mese di convivenza. Una rassegna del Teatro delle Moline, via delle Moline 1, in programma all 21. Biglietti a partire da 7.50 euro.

Domenico Iannacone, "Che ci faccio qui"

Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che ce ne accorgiamo perchè sono così piccole che bisogna andarle a cercare. Il racconto televisivo neorealistico del giornalista Domenico Iannacone si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste in uno spazio intimo di riflessione e denuncia. Iannacone si esibirà sul palco dell'Oratorio San Filippo Neri, via Manzoni 5, alle 20.30. Ingresso libero fino a esaurimento posti (non prenotabili).

Sabato 25 febbraio

80s Never Die

Una macchina del tempo proietterà i partecipanti negli anni della disco dance, dei videogiochi e dei pattini. Una festa firmata Locomotiv, via Serlio 25, in programma alle 23. Ingresso gratuito con tessera Aics.

JoyCut

La band bolognese si esibirà all’Estragon per presentare il nuovo album “TheBluWave” – uscito lo scorso giugno in occasione della Giornata Mondiale dell’Ambiente – dedicato alla vulnerabilità degli enti in natura. In occasione del live hanno aderito all’iniziativa “concerto sospeso”. È possibile sospendere un biglietto, regalarlo a chi ne ha più bisogno e tutti i biglietti verranno donati a Piazza Grande, una Onlus che si prende cura dei senza fissa dimora. L'evento sarà all'Estragon, via Stalingrado 83, alle 21. Biglietti a 15 euro.

Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri

La nuova band che oltre all’ex-Teatro degli Orrori ospita tra le sue fila Egle Sommacal (Massimo Volume), Fabrizio Baioni (Drunken Butterfly) e Federico Aggio (Lucertulas). Questa la serata al Circolo Dev, via Capo di Lucca 29. Ingresso alle 20.30, a 15 euro (con tessera Aics).

L'amaca di domani

Il giornalista e umorista Michele Serra apre al pubblico la sua bottega di scrittura senza nascondere le scorie, i trucioli, le fatiche. Le persone e le cose trattate nel corso degli anni – la politica, la società, le star vere e quelle fasulle, la gente comune, il costume, la cultura – riemergono dal grande sacco delle parole scritte con intatta vitalità e qualche sorpresa. Serra sarà sul palco del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 20 euro.

Domenica 26 febbraio

Carolina Bubbico

Cantante, pianista, arrangiatrice e direttrice d’orchestra, Carolina Bubbico negli ultimi anni ha collezionato importanti esperienze e partecipazioni, arrivando a esibirsi nei più importanti festival italiani e internazionali e nei migliori club. Domenica 26 febbraio sarà al Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 21. Ingresso a 15 euro con tessera Arci.

Le nostre anime di notte

Addie e Louis, entrambi vedovi ultrasettantenni, che vivono da soli a pochi metri di distanza, si conoscono da anni, perché Addie era buona amica di Diane, la moglie scomparsa di Louis, ma in realtà non si frequentano, almeno fino al giorno in cui Addie fa al vicino una proposta piuttosto spiazzante. Una rassegna del Teatro Duse, via Cartoleria 42, in scena alle 16, biglietti a partire da 18 euro.

