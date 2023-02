Cosa fare oggi a Bologna: gli eventi di venerdì 24 febbraio

I suggestivi scavi archeologici sotto la piazza coperta della Salaborsa

Un'agenda ricca di appuntamenti per oggi a Bologna. Continua la rassegna 'Bologna per l'Iran': alle ore 16 al Cinema Lumière, c'è l'incontro 'La lunga marcia delle donne iraniane ier e oggi', per un dialogo con le giornaliste Farian Sabahi e Marina Forti insieme al professore di Unibo Massimiliano Trentin. Alle 17, alla Biblioteca Amilcar Cabral, in via San Mamolo 24, si tiene il gruppo di lettura sulla letteratura latino americana, condotto in italiano e in spagnolo, da Fernand Cid Lucas.



Alle 17.30 si può andare alla scoperta dei sotterranei della nostra città, con 'Le visite agli scavi archeologici' di Piazza Coperta, in Biblioteca Salaborsa, attraverso visite e percorsi guidati per piccoli gruppi.



Nella Sala Convegni di Fondazione Barberini, invece, alle ore 18.30, c'è 'Dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro', un incontro di Libera, che spiega gli scenari, la politica e il contesto mediatico dell'incarcerazione del boss mafioso.



Due appuntamenti serali per i teatri: alle 21, al Teatro Duse, va in scena 'Le nostre anime di notte', uno spettacolo di Serena Sinigaglia, improntato sull'amore della terza età. Sempre alle ore 21, a Teatri di Vita, in via Emilia Ponente 485, Patrizia Bernardi mette in scena 'Di donne e di pene', un viaggio nella mente di una donna “matura” di fronte alla sua menopausa e ai tanti pensieri che si susseguono negli anni del lockdown e della guerra.