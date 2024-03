Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 ottobre 2022

Bologna, 28 ottobre 2022 - Arriva il weekend più lugubre dell'anno, quello che precede il giorno di Halloween (31 ottobre). Di solito si tratterebbe di un lungo ponte da 'brividi' - in tutti i sensi -, ma grazie al clima inusualmente mite è ancora possibile assistere a concerti all'aperto, nei parchi bolognesi, o girare sotto ai portici alla ricerca dei segreti nascosti negli angoli della città.

Ecco quindi cosa fare a Bologna nel fine settimana del 'Dìa de Muertos'.

Cosa fare a Bologna il 28, 29 e 30 ottobre 2022

Venerdì 28 ottobre

La notte dei pupazzi in biblioteca (per bambini)

Venerdì 28 ottobre le porte di tutte le biblioteche di pubblica lettura apriranno a tutti i bambini e le bambine, per un avventura notturna tra gli scaffali pieni di libri: "La notte dei pupazzi". Tutti i bambini e le bambine di Bologna sono invitati a portare il proprio pupazzo del cuore in biblioteca, per lasciargli passare la notte lì, insieme ad altri pupazzi. Quando arrivano in biblioteca, i pupazzi vengono accolti e gli viene messa una piccola targhetta con il loro nome e quello del loro bambino. Pupazzi e bambolotti verranno poi ripresi la mattina di sabato 29. Ingresso gratuito.

Refugiart, Residenze d'artista

Gli spazi del Paleotto 11 ospiteranno Refugiart, un progetto curato dall'associazione culturale Ekodanza. Il primo appuntamento proposto consiste nella restituzione della ricerca artistica svolta nella settimana precedente da Barb Bordoni durante la sua permanenza negli spazi di Paleotto11. L’Erba Voglio è un progetto di ricerca pratica e teorica che ruota attorno al tema del corpo e del suo rapporto con il circostante. Seguirà dj set a cura di Marco Maldarella. L'evento inizierà alle 19.30, ingresso gratuito.

Volkwerk folletto featuring Suz

Il ronzio dell'aspirapolvere si fonde con il suono dell'oboe, del violino, della carta e macchine per l'aerosol. L'idea di Gian Luca Patini e Andrea Renzini incontra la voce di Suz., in un spettacolo musicale e visivo, in un continuum spaziotemporale. L'evento sarà alla Montagnola (via Irnerio 3) alle 20, ingresso gratuito.

Eve

Una storia che conoscono tutti. Forse. Quella della creazione di Adamo ed Eva, prima il maschio e poi la femmina. Due generi ben distinti con destini ben segnati. L'origine della sopraffazione di chi sta nel mezzo e ha un po' dell'uno e un po' dell'altro. Andrea Adriatico torna a confrontarsi con la fluidità di generi umani e teatrali, di storie e identità Lgbt, con il racconto ‘oltraggioso’ del bambino William, che crescendo decide di cambiare genere. Una rassegna del Teatri di Vita (via Emilia Ponente 485), in programma alle 21. Biglietti a 15 euro (13 euro il ridotto, 9 euro per gli under 30).

Sabato 29 ottobre

Verdena

Dopo un lungo silenzio durato 7 anni, sono tornati sulla scena con un nuovo album, "Volevo magia". A Bologna l'attesissimo tour farà tappa all'Estragon Club (via Stalingrado 83) per due date, il 29 e il 30 ottobre. Le porte apriranno entrambe le sere alle 19, evento sold out.

Il punk non dovrebbe essere qui Al Museo internazionale della musica (Strada Maggiore 34), il '900 punk viene raccontato in parole e musica con Laura Carroli, fondatrice dei Raf Punk. Uno sguardo unico, curioso, antiaccademico - in una parola, pop - su quelle musiche e quei volti che ormai fanno parte dell'immaginario punk. L'evento inzia alle 17.30, ingresso a 6 euro.

Leatherette

I Leatherette sono Andrea, Francesco, Jacopo, Marco e Michele. Nascono a Bologna nel 2018. Il nome della band è ispirato all’iconico singolo Warm Leatherette di The Normal. La “finta pelle” come presa in giro del rock e della sua iconografia, al contempo accolta e respinta, sbeffeggiata. La loro musica è un connubio di sfuriate punk, atmosfere jazz e suggestioni no wave, da cui scaturisce un sound a tratti caldo e accogliente, a tratti estemporaneo, acido e graffiante. Saranno sul palco del Covo Club (viale Zagabria 1), alle 22. Ingresso a 10 euro più tessera Hovoc.

Locomotiv records night

La serata dedicata all’etichetta dell’omonimo live club, e ai primi artisti entrati a far parte della sua famiglia. L'appuntamento è in via Sebastiano Serlio 25 alle 21.30, ingresso a offerta libera.

Domenica 30 ottobre

Viva la Vida, Festival di cultura e musica messicana

In occasione del Día de Muertos, la celebrazione messicana di origine precolombiana in ricordo dei defunti, torna per la seconda edizione da domenica 30 ottobre a martedì 1 novembre Viva la Vida - Festival di cultura e musica messicana. L'evento, organizzato da Dumbo (via Casarini 19) con la direzione artistica di Carlos La Bandera, è dedicato alle mille sfaccettature della tradizione e della cultura messicana con concerti, spettacoli, laboratori, talk, performance, cibi e sapori. Si parte alla Baia alle 15, ingresso gratuito. Online il programma completo.

Steve McCurry, Animals

Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13) ospita la mostra del fotografo statunitense pluripremiato Steve McCurry, "Animals". Maestro dell’uso del colore, dell’empatia e dell’umanità, "il fotografo delle emozioni" volge lo sguardo nel suo ultimo lavoro ai compagni di viaggio dell'uomo. Nasce così “Animals”. Un progetto che ha origine nel 1992 quando, McCurry svolse una missione nei territori di guerra nell’area del Golfo. Apertura da mercoledì a venerdì dalle 10 alle 18; sabato dalle 10 alle 19; domenica dalle 10 alle 18. Lunedì e martedì chiuso. Biglietti a 14 euro con varie opzioni di riduzione.