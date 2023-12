Eventi a Bologna di giovedì 28 dicembre 2023

Bologna, 28 dicembre 2023 - Ecco alcuni appuntamenti imperdibili che occuperanno la giornata di oggi in città.

Alle 16, la Chiesa di San Giuseppe Sposo apre le sue porte per mostrare la bellezza artistica dell'Ottocento di Adeodato Malatesta ad Alessandro Guardassoni.

Per Dancin'Bo, ampio ventaglio di eventi. Si parte alle 16.15 in Sala Tassinari in Palazzo d'Accursio, per la presentazione di una selezione di libri sull’hip hop, disponibile per il prestito in Salaborsa.

Alle 16.30, sempre a Palazzo d'Accursio, si parla di musica, con il talk Il percorso della cultura hip hop in Italia. Intervengono Inoki, Fabiola Naldi e Marco Solaroli.

Ancora un evento alle 16.30: in piazza del Nettuno, kermesse delle scuole di danza hip hop bolognesi dal titolo Hip hop on the go.

Alle 20, il Comunale Nouveau ripropone Die Fledermaus.

Alle 20.30, in Salaborsa, c'è lo spettacolo Hip Hop Into the groove.

Alle 21, il Cinema Perla trasmette This is Bologna, film del marchio Opificio Ciclope.