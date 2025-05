Eventi a Bologna del 28 maggio 2025: cosa fare oggi in città

Bologna, 28 maggio 2025 - Tutti gli appuntamenti ed eventi in programma oggi a Bologna, all'ombra delle Due Torri.

Alle 17,15 la Madonna di San Luca (che è in città) esce in processione da San Pietro e, alle 18, verrà esposta sul sagrato in piazza Maggiore per la tradizionale Benedizione alla Città e all’Arcidiocesi tenuta come sempre dall’arcivescovo Matteo Zuppi.

Alle 18, palazzo Pepoli apre le porte per l'incontro Renato Zangheri, 'Non si è mai abbastanza democratici' - Bologna e le nuove cittadinanze. Presenti Daniele Del Pozzo, Elda Guerra, Nadia Urbinati e Walter Vitali.

Ancora alle 18, la libreria Coop Zanichelli propone un incontro dedicato al libro Dobbiamo dar battaglia. Lettere di due compagni di strada (1962-1973) di Roberto Roversi e Giacomo Cesarano. La curatrice Chiara Cotignoli dialoga con Massimiliano Cappello. La curatrice Chiara Cotignoli dialoga con Massimiliano Cappello. Alle 18.30, a Porta Pratello, c'è la presentazione del romanzo Il cielo sopra Gaza non ha colori, di Morena Pedriali Errani.

Sempre alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Leonardo Mendolicchio presenta il suo L'amore è un sintomo. I paradossi dell'amore e del sesso in un mondo che cambia, insieme con Silvia Avallone.

Alle 21, alle Serre dei Giardini Margherita, i registi Alessio Rigo de Righi e Matteo Zoppis introducono il loro film Re Granchio, che si proietta alle 21.30.

Ancora alle 21, gli Elettrotubi sono live al parco della Montagnola per Montagnola Republic. Alle 21.30, al Conservatorio Martini è attesa la Harvestehuder Sinfonieorchester diretta da Massimo Taddia e con Tommaso Baldon al pianoforte.