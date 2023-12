Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 29, 30 e 31 dicembre 2023

Bologna, 29 dicembre 2023 - Arriva la notte più attesa (e temuta) dell'anno. Ecco qualche consiglio per rispondere alla domanda "Cosa fai a Capodanno?", se ti trovi a Bologna.

Venerdì 29 dicembre

Hip hop on the go

Una grande festa della danza che invade gli spazi cittadini durante le festività natalizie in una rete di collaborazione e condivisione con associazioni e scuole di danza della città e dell’area metropolitana, senza trascurare gli aspetti culturali della musica, della letteratura, del teatro e della poesia. Appuntamento a Piazza del Nettuno alle 16. Ingresso gratuito.

L'aperitivo dei folli

Mathilde de Nonancourt, appartenente al jet set parigino, rappresenta un modello di rara perfezione. Bellissima ed elegante, cuoca sopraffina, guadagna milioni con disarmante facilità grazie ai suoi infallibili investimenti in borsa. Come se ciò non bastasse, inoltre, possiede una raffinata cultura umanistica (è autrice di una tesi universitaria dal titolo: “Struttura dei testi detti ‘di boulevard’ a partire dall’allestimento nel 1892 de “Il Signora va a caccia” di Feydeau) ed è in procinto di disputare – come favorita - la finale del campionato mondiale di scacchi. Più che comprensibile, quindi, che il di lei fidanzato Jean-François, individuo men che mediocre e incline ad attirare l’attenzione mettendo a punto improbabili tentativi di suicidio, si senta a disagio, inadeguato dinanzi a tale compiutezza. Una prima nazionale, al Teatro Dehon, via Libia 59, in programma alle 21. Biglietti a prezzo unico: 50 euro.

Gianluca Guidi e Giampiero Ingrassia, "La strana coppia"

La Strana Coppia è un esempio di come Neil Simon, il più geniale e prolifico autore del teatro comico della seconda metà del ‘900, sia sempre riuscito a trovare quel pizzico di esilarante follia nella vita di tutti i giorni. Nella pièce si narra dell’esperienza di Felix e Oscar che, accomunati da un divorzio alle spalle, decidono di andare a vivere insieme in un appartamento situato in uno dei tanti grattacieli di New York. La convivenza tra i due uomini dalle personalità diametralmente opposte sarà difficile e darà vita a divertenti gag. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 21, biglietti a 31 euro.

Sabato 30 dicembre

The Long Nye

Un lungo Capodanno all’insegna dei bpm alti e l’underground. Una vigilia che raddoppia con ben due feste, entrambe con ospiti internazionali: la talentuosa dj & producer irlandese classe ‘97, Jayne Veronica (il 30), e l’ucraino Sopik (il 31). Questo il programma di fine anno del Kindergarten, via Calzoni 6, a partire dalle 23.30. Biglietti a partire da 15 euro con diritti di prevendita.

Christmas Carol and other stories

Al Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19, il coro Bologna So.W.L. Singers presenta un nuovo concerto dedicato alla musica in tutte le sue sfumature, dal musical al cantautorato italiano e straniero. Non mancheranno anche canzoni natalizie, per festeggiare la fine dell'anno. Ingresso gratuito con possibile donazione e prenotazione obbligatoria.

Domenica 31 dicembre

Ritual Tropical Party

Al Mercato Sonato di via Tartini 3, la fine dell'anno si celebra con un rituale psichedelico, viaggiando nello spazio come cosmonauti tropicali. In consolle, Turbo Maradona, Cosmica Bandida, Onda Pacifica e Tropical Discoteque. Apertura alle 20, ingresso a 5 euro entro le 23, 15 euro a seguire. Obbligatoria la tessera Arci.

The Original New Year's Eve Rock Party

Kamikaze è una parola giapponese, di solito tradotta come “vento divino” (kami significa “divinità”, un termine fondamentale nello shintoismo, e kaze sta per “vento”; ka inspirare e ze espirare): quindi, i Rock’n’Roll Kamikazes sono un vento divino di Rock’n’Roll. Un San Silvestro a tutto rock quello del Covo Club, viale Zagabria 1, in programma alle 23. Ingresso a 15 euro con tessera Hovoc.

Maledetto Capodanno

Cosa fai a Capodanno? La risposta potrebbe essere questa. Una festa all'insegna della "maledetta nostalgia", per "piangere insieme", quella del Locomotiv Club, via Serlio 25. Ingresso a partire dalla mezzanotte, a 25 euro.

Rogo del Vecchione 2023

Quella del Vecchione che viene bruciato in Piazza Maggiore, è una tradizione tutta bolognese. Progettato dall’illustratore e fumettista Igort, su invito del Comune di Bologna, il Vecchione d’Artista 2023- 2024 si chiama Morvo e rievoca nelle forme l’epoca d’oro del cartooning americano anni Trenta e Quaranta. Un po’ cappellaio matto e un po’ mago Mandrake, il Vecchione di Igort è un brontolone buono, con il potere divinatorio dei sogni, un vecchio un po’ bisbetico che attraversa l’acqua delle alluvioni e l’aria dei volatili per librarsi leggero, mentre confida che i desideri di tutti si avverino.Il Vecchione di quest’anno rappresenta infatti anche una dedica ai territori alluvionati metropolitani e della Romagna, in particolare alla città di Faenza. L'artista Igort ha ideato il Vecchione Morvo con in mano un grande ombrello per simboleggiare il dramma dell'alluvione del maggio scorso. L'appuntamento è alle 23.30, ingresso gratuito. A seguire, dj set.

Link Nye Marathon

In consolle, dodici ore di musica con Kartos VS Matteo Fina, Bazar, Dave VS Flavio Deff VS gAs, Flaw, S.I.O live, Brosco VS Kobold, Tania Kim. Un evento a tutta techno quello firmato Link, via Fantoni 21. La serata inizia a mezzanotte, ingresso a 21 euro con tessera Aics.