Eventi di lunedì 31 luglio 2023: cosa fare a Bologna

Bologna, 31 luglio 2023 - Ecco l’agenda della giornata di oggi sotto le Due Torri.

Dalle 8 alle 23, la Salaborsa accoglie Vite interrotte per commemorare le vittime della strage della stazione di Bologna del 2 agosto 1980. Le voci delle vittime saranno diffuse nel Cantone all’angolo tra via Ugo Bassi e Piazza Nettuno e contemporaneamente nella Sala d'attesa Torquato Secci della stazione. Per ciascuna delle 85 vittime è stato elaborato un breve testo che immagina e racconta, in prima persona e sulla base delle rispettive biografie, il percorso di vita interrotto dalla bomba.

Alle 19, a Villa Aldini, lo spettacolo teatrale La fisarmonica verde, con Andrea Satta, accompagnato al piano da Angelo Pelini, insieme a Lorenzo Pavolini.

Sempre alle 19, la musica invade il Fondo Comini, nel Giardino Donatori di Sangue, con Vinyl Selecta a cura di Ciccio & Lorenza La Mansardina.

Alle 20.30, alle Serre dei Giardini Margherita, torna ArchitexTure, rassegna cinematografica. Alle 21, dopo l’introduzione del professore e architetto Ernesto Antonini, si guarda The Cathedral di Denis Dobrovoda.

Alle 21.45, l’Arena Puccini trasmette The Menu, di Mark Mylod.