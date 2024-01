Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 gennaio 2024

Bologna, 5 gennaio 2024 - Col cappello e la sottana, arriva la Befana. Ecco cosa fare nel weekend dell'Epifania 2024, a Bologna.

Venerdì 5 gennaio

Fantasia in concert Calma Management, Teatro EuropAuditorium, Teatro Comunale di Bologna e Fonoprint Studios presentano a Bologna due appuntamenti speciali firmati Disney Concerts in scena al Teatro EuropAuditorium : The Sound Of Magic il 2 e 3 dicembre 2023 e “Fantasia In Concert” il 5 e 7 gennaio 2024. I due spettacoli vedranno la partecipazione dell’Orchestra del Teatro Comunale di Bologna che suonerà dal vivo le musiche che fanno da colonna sonora alle scene di celebri film di animazione che verranno proiettate su grande schermo. Sul podio, il brasiliano Thiago Tiberio, oggi uno dei più importanti compositori e direttori di musica per film. Venerdì 5 gennaio lo spettacolo sarà alle 16 e alle 20.30. Biglietti a partire da 35.50 euro.

La Spada nella roccia, il musical rock In Britannia re Uther Pendragon muore senza lasciare eredi al trono, infatti il suo unico figlio Artù è troppo piccolo per governare. Così il grande Mago Merlino, il più grande mago di tutti i tempi, nasconde il bambino affidandolo alle cure del buon re Ector, e per placare il caos scoppiato a seguito della morte del sovrano fa comparire a Londra una misteriosa spada che solo il nuovo re sarà in grado di estrarre. “La Spada nella Roccia Il Musical Rock” è uno spettacolo musicale per la famiglia dinamico, comico ed emozionante, dal ritmo travolgente. Una rassegna del Teatro Duse, via Cartoleria 42.

L’aperitivo dei folli Mathilde de Nonancourt, appartenente al jet set parigino, rappresenta un modello di rara perfezione. Bellissima ed elegante, cuoca sopraffina, guadagna milioni con disarmante facilità grazie ai suoi infallibili investimenti in borsa. Come se ciò non bastasse, inoltre, possiede una raffinata cultura umanistica (è autrice di una tesi universitaria dal titolo: “Struttura dei testi detti ‘di boulevard’ a partire dall’allestimento nel 1892 de “Il Signora va a caccia” di Feydeau) ed è in procinto di disputare – come favorita - la finale del campionato mondiale di scacchi. Più che comprensibile, quindi, che il di lei fidanzato Jean-François, individuo men che mediocre e incline ad attirare l’attenzione mettendo a punto improbabili tentativi di suicidio, si senta a disagio, inadeguato dinanzi a tale compiutezza. Lo spettacolo teatrale sarà al Teatro Dehon, via Libia 59, alle 21. Prezzo unico 50 euro.

Vivian Maier Palazzo Pallavicini (via San Felice 24) ospita nelle sale rinascimentali la mostra Vivian Maier - Anthology, una straordinaria esposizione di quasi 150 fotografie originali e Super 8mm di una delle fotografe più amate e apprezzate di questo secolo. La mostra è organizzata e realizzata da Chiara Campagnoli, Deborah Petroni e Rubens Fogacci di Pallavicini srl con la curatela di Anne Morin di diChroma photography sulla base delle foto dell’archivio Maloof Collection e della Howard Greendberg Gallery di New York. Vengono presentate 111 fotografie in bianco e nero, più una meravigliosa sezione di 35 foto a colori, divise in sei sezioni per un’Antologica mai vista a Bologna così completa.Novità assoluta a Bologna sarà la visione Super 8 che permetterà di seguire lo sguardo di Vivian Maier, che iniziò a filmare scene di strada, eventi e luoghi già nel 1960. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19. Biglietto intero a 16.50 euro.

Sabato 6 gennaio

Lezgroove Showcase In consolle al Tank di via Zago 14: Keflat 23, Alien J, T-NoZ, SIMOK. Ingresso a 15 euro con tessera Aics.

La Vita a 30 Anni, Maledetta Epifania Torna all’Estragon il raduno di 30enni nostalgici. Appuntamento alle 23, ingresso a 10 euro più diritti di prevendita.

Gianni Drudi Al Binario 69 un ospite d’eccezione: il cantautore romagnolo, esperto in eccentricità e maestro dell’ironia Gianni Drudi. Il concerto in via de’ Carracci 69 inizia alle 21.30, biglietti a 5 euro più tessera Aics. Bol on Ice Dopo il sold out delle edizioni precedenti, il 6 gennaio 2024 l’Unipol Arena di Bologna (via Gino Cervi 2) ospita nuovamente Bol on Ice, il grande show con le stelle internazionali del pattinaggio artistico su ghiaccio. Un evento che è entrato nel cuore della gente per la capacità di proporre in modo innovativo una disciplina affascinante a metà strada tra sport e spettacolo. Adatto per tutte le età e pensato per un pubblico estremamente eterogeneo. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 35 euro.

Domenica 7 gennaio

Torna il balletto simbolo della tradizione natalizia con un nuovo cast a firma di Massimiliano Volpini, su musica di Cajkovskij La rilettura del coreografo realizza, nel rispetto del repertorio, una versione moderna, fresca e vitale di un testo fondamentale del balletto russo, affrontando le tematiche contemporanee della sensibilità ecologica, della condizione umana e dello smarrimento d’identità in una società multiforme. Lo Schiaccianoci sarà al Teatro Duse, via Cartoleria 42, alle 16. Biglietti a partire 23 euro.