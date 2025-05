Eventi a Bologna di lunedì 5 maggio 2025

Bologna, 5 maggio 2025 - Ecco qui tutti gli appuntamenti tra arte, cultura e spettacoli da non perdere sotto le Due Torri. Alle 18.30, alla libreria Coop Ambasciatori, Maurizio Garuti parla del suo romanzo L'eroe e il traditore, in dialogo con Anna Cocchi, Antonio Li Gobbi, Roberto Mugavero e le letture di Saverio Mazzoni.

Sempre alle 18.30, alla libreria Modo Infoshop, Silvia Brena presenta il suo Parole in tempesta. Con l'autrice, Emanuela Giampaoli e Pierluigi Musarò. Alle 20.30, musica all'EuropAuditorium con il talento di The Brodsky Quartet, formato dai violini di Krysia Osostowicz e Ian Belton, la viola di Paul Cassidy e il violoncello di Jacqueline Thomas, accompagnati da Dimitri Ashkenazy al clarinetto.

Alle 21, Ermal Meta è sul palco del teatro Duse portando in scena un viaggio musicale che va dai più grandi successi all'ultimo album Buona fortuna.

Sempre alle 21, nuova data al teatro Dehon di Diverse abilità in scena: l'appuntamento di oggi prevede lo spettacolo Petunie e Clementine. Alle 21.30, le risate irrompono al Locomotiv Club per Ghnocci, la nuova serata comica in lingua ingese: attesa Lara Ricote.