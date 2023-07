Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 7, 8 e 9 luglio 2023

Bologna, 7 luglio 2023 - Elettronica, rock, punk ma anche mostre e performance di danza digitale. Tutto questo e molto altro a Bologna, in questo weekend di luglio torrido.

Venerdì 7 luglio

Kim Gordon

Icona globale tra punk, noise, Kim Gordon atterra a Bologna per un concerto al Botanique, ai Giardini di Filippo Re, con una band tutta al femminile. Il concerto inizia alle 21, ingresso a 25 euro più diritti di prevendita.

Indianizer

Elettronica psicotropicale con la band torinese "Indianizer". L'evento si terrà presso il Giardino Donatori del Sangue, in via Fioravanti 68, alle 21. Ingresso gratuito.

Vertigo

House music, da Chicago a Detroit, in tutte le sue sfumature con videomapping sullo sfondo. Questa volta in consolle Goodjacobbe, Ugo Leone, Enki and Simone Manoni. Ingresso gratis con registrazione, a partire dalle 22.

Terrapolis

Terrapolis è un festival che ruota attorno al legame tra arte e ambiente. Indagando i modi in cui la pratica artistica contemporanea può intervenire in una vasta gamma di questioni legate alle tematiche ecologiche. Il festival sostiene lo sviluppo e la condivisione di progetti artistici che, attraverso l’utilizzo di media differenti, indagano la relazione esistente e inseparabile tra l’ambito ecologico e quello sociale. La giornata inaugurale, venerdì 7 luglio, si terrà presso la Tenuta Bene, via Gaibara 1, alle 18.

Sabato 8 luglio

Espana Circo Este

Un mix di Pop e di Punk, di Tango e di Cumbia, di Latin e di Reggae. Un sound unico ribattezzato Tango Punk. Un evento del cartellone di Botanique 2023, ai Giardini di Filippo Re, alle 20. Ingresso con abbonamento a 10 euro.

Spore

Spore è una rassegna interdisciplinare, presso Le Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134), che vuole dare una panoramica ampia dell’esperienza diasporica (dispersione dei popoli nel mondo) in chiave artistica, culturale e politica. La rassegna è curata insieme a Wissal Houbabi poetessa, artista e scrittrice italomarocchina. Sabato 8 luglio il programma sarà volto a celebrare 50 anni di cultura hip hop, con tanti rapper e beatboxer, a partire dalle 19. Ingresso gratuito.

Chaotic Body

Sempre alle Serre dei Giardini Margherita un'esperienza in realtà aumentata di danza digitale basato su motion capture, che trae ispirazione dalla teoria del caos. Un'opera per due danzatori, che pone l'accento sul respiro umano che dissolve i confini tra la forma dei loro corpi e l'ambiente in cui si trovano. Ingresso gratuito e senza prenotazione, dalle 18.30 alle 23. La performance sarà attiva fino a domenica 9 luglio.

Tutto tranne che il liscio Scritto come una trasmissione radiofonica per la rubrica Storyville di Rai Radio3 (2009), Tutto tranne che il liscio è un testo di Paolo Nori, rielaborato per diventare una lettura messa in musica dal concerto a fiato l’Usignolo, diretto da Mirco Ghirardini e composto da Valentino Spaggiari (bombardino), Fabio Codeluppi (tromba), Marco Catelli (genis), Dimer Maccaferri (corno francese), Gianluigi Gialla Paganelli (bassotuba), Mirco Ghirardini (clarinetti) e Francesco Gualerzi (clarinetto e sassofono). Una rassegna del Palco di Piazza San Francesco, in programma alle 21. Ingresso gratuito.

Domenica 9 luglio

Clubbing music cult: Awa Fall

ll format curato da Pierfrancesco Pacoda con alcuni dj set d’autore sulla terrazza del Teatro Comunale Oggi (Largo Ottorino Respighi 1): Awa Fall. Ingresso gratuito su prenotazione, alle 20.

Bonsai Garden: Gianluca Grignani

Al Parco delle Caserme Rosse, via di Corticella 147, il cantautore milanese di "Destinazione Paradiso". Il concerto inizia alle 20, ingresso a 30 euro più diritti di prevendita.