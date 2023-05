Eventi di lunedì 8 maggio 2023: cosa fare oggi a Bologna

Bologna, 8 maggio 2023 - La settimana sta iniziando e in agenda ci sono tanti appuntamenti. Alle 17 a Palazzo d’Accursio, in Sala Tassinari, c’è un incontro in occasione della pubblicazione del volume ‘Le politiche per lo spettacolo dal vivo tra Stato e Regioni’. Ne parlano Elena Di Gioia, delegata alla cultura, e i curatori Marina Caporale, Daniele Donati, Mimma Gallina e Federico Mighetti. Alle 20.30 al Teatro Auditorium Manzoni, la serata è musicale. Otto solisti danno vita a uno spettacolo di sinfonie da camera. Si esibiscono i violini di Grazia Raimondi, Riccardo Zauner, Vincenzo Meriani e Ivos Margoni; Francesco Fiore e Andrea De Martino suonano le viole, e ai violoncelli ci sono Luigi Piovano e Ludovica Rana.

Alle 20.30, il Teatro Mazzacorati ospita un percorso storico attraverso l’esecuzione di alcuni importanti inni, in particolare nazionali, accompagnati dalla Corale SS. Giuseppe e Ignazio e dal Maestro Antonio Danza al pianoforte. Alle 21 al Teatro Duse c’è L’ora di religione, stand up comedy di Eleazaro Rossi, uno spettacolo che racconta il vissuto dell’attore. Sempre alle 21, al Teatro Celebrazioni, il comico Luca Bizzarri è sul palco con lo spettacolo ‘NonHannoUnAmico’.