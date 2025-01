Eventi a Bologna di giovedì 9 gennaio 2025

Bologna, 9 gennaio 2025 – Come ogni giorno, vi proponiamo una lunga lista di eventi e appuntamenti culturali da non perdere sotto le Due Torri. Ecco cosa fare oggi a Bologna.

Alle 14.30, l'Accademia delle Belle Arti ospita l'artista britannico David Tremlett, in dialogo con la curatrice Marina Dacci e la professoressa Marinella Paderni, per parlare della sua mostra personale Another Step a Reggio Emilia.

Alle 15.30, secondo incontro a palazzo Pepoli per trattare del Rinascimento tra Firenze e Bologna nella Sala della cultura.

Alle 17, la biblioteca Amilcar Cabral apre le porte per l’incontro finale del progetto Vedere con gli occhi della mente - Traiettorie di sguardi 2024. Per l'occasione, si distribuisce la fanzine curata da Canicola Edizioni.

Alle 20.30, all'Arena del Sole va in scena Il giardino dei ciliegi di Anton Cechov, con la regia di Leonardo Lidi.

Alle 21, Enrico Brignano è all'EuropAuditorium con lo spettacolo I 7 re di Roma.

Sempre alle 21, al Mazzacorati c'è il concerto del violinista Nicola Bignami e del pianista Angelo Aliberti.