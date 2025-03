Eventi a Bologna: cosa fare oggi

Bologna, 11 marzo 2025 - Non sapete come trascorrere questa giornata e la serata sotto le Due Torri? Ecco qui allora una lunga lista di appuntamenti ed eventi da non perdere in città, adatti a turisti e bolognesi.

Alle 17.30, l'Oratorio di San Filippo Neri apre le porte per la presentazione del libro ‘Arti come Agency. Il valore sociale e politico delle arti nelle comunità’, a cura di Roberta Paltrinieri e Francesco Spampinato. Con loro, Riccardo Brizzi, Cristina Francucci, Gessica Allegni, Micaela Casalboni e Oliviero Ponte di Pino.

Alle 18, Paolo Nori presenta al Modernissimo il libro ‘Chiudo la porta e urlo’, all’interno della rassegna ‘Le voci dei libri’.

Alle 18.30, al Mast Auditorium è attesa Farian Sabahi per parlare della storia dell'Iran, dall'Ottocento ai giorni nostri.

Alle 20.30, Marco Paolini e Matthew Lenton sono all'Arena del Sole con ‘Darwin, Nevada’, la loro creazione originale che esplora il tema del cambiamento climatico e che ha debuttato in prima assoluta quest'anno.

Alle 21, al Teatro Celebrazioni, torna ‘Osteria Giacobazzi’ con Giuseppe Giacobazzi, Andrea Vasumi, i Masa e ospiti a sorpresa. Sempre alle 21, al Teatro Dehon, si attende Matthias Martelli in ‘Mistero Buffo’, spettacolo cult di Dario Fo e Franca Rame. Alle 21.30, al Locomotiv c'è Massimo Coppola che porta sul palco il live ‘New:brand:new’.