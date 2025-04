Eventi a Bologna di lunedì 28 aprile 2025: la guida

Bologna, 28 aprile 2025 - Ecco qui quali sono gli appuntamenti da non perdere in programma oggi sotto le Due Torri, dagli spettacoli alla cultura. Alle 18, il Cinema Modernissimo ospita un incontro di Era meglio il libro? in cui si parte dal romanzo ‘La camera azzurra’ di Georges Simenon per arrivare all’omonimo film di Mathieu Amalric. Segue la proiezione del film con Veronica Ceruti. Alle 18.30, alla Libreria Modo Infoshop, Olga Maira Zannoni presenta il suo libro Cattivi selvaggi. Come decostruire gli stereotipi sulle popolazioni indigene e perché ci riguarda, in compagnia di Alessia Di Eugenio.

Alle 20.30, nella Chiesa di San Giovanni in Monte, c'è 80 anni dopo, un concerto per ricordare. Si esibisce la Flos musicae ensemble composta da Anna Bodnar alla fisarmonica, Chiara Goldoni alla chitarra, Angelo Testori al violino e il direttore Giorgio Musolesi. Sempre alle 20.30, la musica riempie anche l'Auditorium Manzoni con il Trio Concept: Edoardo Grieco al violino, Francesco Massimino al violoncello e Lorenzo Nguyen al pianoforte.

Alle 21, il teatro Celebrazioni ospita Futura+Farmacia, una serata dedicata alla raccolta fondi per la Casa di Riposo per Artisti Lydia Borrelli. Sul palco, con la conduzione di Franz Campi, ci sono i comici Duilio Pizzocchi, Marco Dondarini e Davide Dal Fiume, IBarbari e la musica di Filippo Santi e gli Zen Garden. Per i segreti delle farmacie, arrivano Monica Fiumi e Filippo Mastrorilli.

Alle 20 al Bravo Caffè di Via Mascarella è in programma l’evento “Vocal Star 2025”, una serata di musica live organizzata dalla Creative Hub Academy per scoprire i talenti emergenti della scena musicale italiana.