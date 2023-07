Eventi a Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 28, 29 e 30 luglio 2023

Bologna, 28 luglio 2023 - Con il sole o con la pioggia, la programmazione del weekend sotto le due Torri continua. Ecco gli eventi di quest'estate tropicale bolognese.

Venerdì 28 luglio

Noga Ritter

Originaria di Israele, Noga Ritter è una cantautrice che canta in ebraico e in inglese, e la sua musica fonde groove afro e jazz grazie alla sua band che riunisce un gran numero dei migliori musicisti londinesi. A Noga piace viaggiare per il mondo con la sua musica, imparare da altre culture e creare entusiasmanti collaborazioni culturali e il collettivo di 9 elementi con cui si esibisce rielabora e fonde il materiale originale della cantautrice, sfidando i generi musicali. Si esibiranno venerdì 29 luglio a Piazza Lucio Dalla, alle 21. Evento gratuito.

Interplay

Tango, jazz, musica mediterranea. La tavolozza musicale del duo è un mondo variopinto che tra le due Americhe del tango e del jazz, mescola tempere che sanno di Spagna, di habanera, di improvvisazione, di lirismo passionale e ritmo impetuoso, trascinando l'ascoltatore verso una dimensione fortemente evocativa. Gli Interplay si esibiranno nel suggestivo scenario dei 300 scalini, in via di Casaglia 45, alle 21. Biglietti a 7 euro.

Forelock

Alfredo Puglia, in arte Forelock, è uno degli esponenti di punta della scena urban europea. Durante i suoi frequenti viaggi in Jamaica impara il patwa e a padroneggiare lo stile dancehall e reggae. Questa sua evoluzione lo porta a incidere due dischi prodotti da Paolo Baldini per La Tempesta e a calcare i palchi dei migliori festival e club europei e non. Forelock sarà al Parco della Montagnola, via Irnerio 2, alle 21. Ingresso gratuito.

La grande corsa verso Lupionòpolis

Cantautore, scrittore e attore calabrese, riconosciuto e apprezzato in Italia e all’estero, Peppe Voltarelli unisce il canto e la scrittura in dialetto calabrese per dare vita a La grande corsa verso Lupionópolis, uno spettacolo di musica e narrazione nato a marzo 2023 a seguito dell’esperienza a New York in occasione della registrazione di alcuni brani inediti. Le canzoni e le sonorità mescolano le melodie mediterranee ai ritmi metropolitani, rispettando le leggi delle emozioni del blues. Una rassegna di San Francesco Estate, in Piazza San Francesco, in programma alle 21. Ingresso gratuito.

Resisdance 2023 (San Lazzaro) Dopo il successo della prima edizione, ritorna il Festival organizzato da Peacocklab in occasione della 191esima Fiera di San Lazzaro, dal 26 al 30 luglio. Per il secondo anno artisti nazionali e internazionali animeranno il Parco della Resistenza di San Lazzaro per 5 serate, tutte caratterizzate da dj set. Venerdì 29 si alterneranno in consolle Dj Ralf, Pastaboys, Dj Cream, Bruno & Danzel. L'evento inizia alle 19 ed è gratis.

Sabato 29 luglio

Tesfon

Il dj e producer di Rio De Janeiro tra house, disco, acid, jazz, musica brasiliana, musica africana e suoni marginali da tutto il mondo. Si esibirà al Parco della Montagnola, alle 21, ingresso gratuito.

I'm Not a Blonde

Torna l’elegante electropop delle I’m Not a Blonde. She’s so differente è l’esplorazione della propria identità di genere da parte di una donna che riconosce in sé anche una parte maschile, un processo che non si risolve nella scelta di una parte ma nella consapevole e gioiosa accettazione della propria complessità. Una evento nel cartellone di Frida nel Parco, via Irnerio 3, in programma alle 21. Ingresso gratuito.

Plug Open Air

Live e Dj Set a bordo piscina, presso l'agriturismo Villa Paradise, in via Piccinini 9. Gli ingredienti? Piscina, prato, gazebo e spazi per rilassarsi, un chiringuito per i drink, cibo veloce a pranzo e un barbecue con cucina brasiliana la sera. Ingresso a 10 euro per i soci Arci, con drink compreso. Spazi aperti da mezzogiorno, con musica dalle 18.

Clubbing Music Cult Un format innovativo, a cura del critico musicale e saggista Pierfrancesco Pacoda, che vedrà un dj set d’autore con vari artisti e ognuno di loro proporrà una selezione dei brani che più ha amato nella sua vita, offrendo un punto di vista originale sui generi del pop, funky, rock, blues, house, elettronica ed altri che hanno plasmato la musica di oggi. Sabato 29 luglio sarà il turno di Alioscia. L'evento è presso la Terrazza del Teatro Comunale in Largo Respighi 1, alle 19. Ingresso gratuito.

Domenica 30 luglio

Gli Assiri all'ombra delle Due Torri

Obiettivo dell'esposizione è comunicare, attraverso una formula nuova, contenuti storici relativi all’impero neo-assiro (Mesopotamia, IX-VII secolo a.C.), raccontando alcune specificità e sfide della collaborazione scientifica e cooperazione italiane attualmente in corso con l’Iraq e con la città di Mosul in particolare. Gli oggetti sono presentati attraverso i relativi modelli digitali stampati in 3D, secondo un nuovo concept di mostra sostenibile. Un esposizione promossa dal Museo Civico Medievale, in via Manzoni 4, con biglietti a 6 euro.