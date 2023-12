Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 dicembre 2023

Bologna, 15 dicembre 2023 - Si respira sempre di più aria natalizia per le strade di Bologna. Spuntano mercatini vintage ad hoc, con tante idee regalo. E non mancano le serate, a teatro o nei club, per scaldarsi divertendosi.

Ecco cosa fare in questo weekend di metà dicembre bolognese.

Venerdì 15 dicembre

Voodoo Sound Club Voodoo Sound Club è una band che suona un nuovo - e allo stesso tempo ancestrale - sound Funk Afro Beat. Definibile come una miscela esplosiva di funky, afrobeat, jazz, gnawa music, afro cuban music, psichedelia e canzoni di lotta e impegno sociale. Voodoo Sound Club riporta il jazz vicino a tutte le forme di black music che hanno fatto ballare intere generazioni, fino a risalire all’originale matrice africana. Venerdì 15 dicembre saranno al Mercato Sonato, per una serata firmata Sghetto Club, via Tartini 3, alle 22. Ingresso a 5 euro con tessera Arci. Enolibri Ritorna il mercato degli editori e dei vignaioli indipendenti, uno degli appuntamenti più attesi della stagione al TPO (via Casarini 17) con i libri in sconto del 15%, i vini, le parole, la musica, il cibo, i concerti, gli assaggi e le perfomance. Spazi aperti dalle 18.30, ingresso a 2 euro. La Stupideria Auroro Borealo in consolle presenta una selezione di hit anni 90-2000, al Locomotiv Club (via Serlio 25). Lo spettacolo inizia alle 23.45, ingresso a 10 euro più tessera Aics.

Amore Terra meticcia per vocazione, crocevia di tradizioni, passioni, nostalgie e malinconie, il Portogallo è il punto di partenza per un poetico viaggio di musica e poesia, fatto di immagini e colori che colpiscono al cuore. Pippo Delbono, circondato dai più fedeli compagni di strada, mescola culture diverse e parte alla ricerca del sentimento più umano di tutti: l’amore. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 20.30. Biglietti a partire da 7,86 euro.

Sabato 16 dicembre

Bologna Boxing Night Undici incontri di boxe dilettantistica, di cui un match 58 kg tra Ilaria Gobbi da Rimini e Gaia Zauli da Ravenna, e uno tra professionisti. Un evento firmato Dumbo, via Casarini 19, in programma alle 19. Ingresso a 15 euro. Febbre a 90 Una festa dedicata alla musica, allo stile e alle icone che hanno segnato gli anni ‘90. Sarà all’Estragon, via Stalingrado 83, alle 22.30. Ingresso a 10 euro più diritti di prevendita. Psychophono Tropicalismi ed elettronica con Psychophono, collettori di suoni esotici e folk psichedelico. Psychophono è un progetto revivalista della world music, appassionati cercatori che collezionano e curano musica psichedelica ed etnofolk tra gli anni ’50 e ’80 provenienti dai paesi tropicali di tutto il mondo: dall’Africa, dai Caraibi, dal Sud America, dal Sud-est asiatico e oltre. Saranno ospiti al Centro Sociale Saffi, via Lodovico Berti 2, alle 19. Ingresso a 10 euro con tessera Arci. Bloody Mary Al Tank Serbatoio Culturale, via Emilio Zago 14, arriva la dj resident del Tresor di Berlino: Bloody Mary. Ingresso a partire dalle 23 a 12 euro più tessera Aics. Giorgio Canali e Rossofuoco A distanza di tre anni dall’ultimo capitolo discografico “Venti”, Giorgio Canali torna con un brano dal sound ruvido e coinvolgente capace di mettere in risalto tutte le qualità della sua scrittura. “C’era ancora il sole” è il nuovo singolo e videoclip di Giorgio Canali & Rossofuoco che ha anticipato l’uscita dell’album prevista per il 13 ottobre. Il cantautore sarà ospite al Locomotiv Club (via Serlio 25), alle 21.30. Biglietti a 15 euro con tessera Aics.

Domenica 17 dicembre

Mercato Davvero Il Mercato Sonato si fa “Davvero” mercato, con pezzi di artigianato e abiti vintage, in vista del Natale. Gli spazi sono aperti dalle 11 alle 20. Ingresso gratuito.