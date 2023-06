Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 30 giugno, 1 e 2 luglio 2023

Bologna, 30 giugno 2023 - Giugno, il 'mese del pride', si chiude con feste queer (l'immancabile Bologna Pride), ma anche spettacoli comici all'aperto e salotti jazz. Questo e molto altro sotto le due Torri.

Ecco 10 eventi da non perdere questo weekend.

Venerdì 30 giugno

I Sordi

I Sordi sono un duo vicentino composto dai fratelli Matteo e Riccardo Nicolin. Nel 2020 esce 'Eh?', il primo EP del gruppo, che suona electro-funk. Nel gennaio 2021 esce 'Mah' dove l’elettronica viene sostituita da strumenti acustici etnici come il didgeridoo aborigeno, il gamelan balinese o le launeddas sarde. Ad oggi la musica sorda è attratta dai ritmi e i colori delle tradizioni extra-europee. Venerdì 30 si esibiranno alle Serre dei Giardini Margherita (via Castiglione 134), alle 21. Evento gratuito.

Pre-Pride Party

Tre collettivi queer, molto conosciuti nell'ambiente bolognese: Vakka, LaRoboterie ed Elastico. Si riuniranno in un'unica console per una notte di sperimentazioni techno tech house. L'evento sarà al Cassero, via Don Minzoni 18, alle 22. Ingresso a 7 euro più tessera Arci.

Salotto del Jazz Un nome una garanzia. 'Salotto del Jazz' propone giovani promesse da 25 anni. Via Mascarella 'alta' viene chiusa al transito per permettere l'esibizione in strada. Venerdì 30 si chiude il calendario di giugno con ‘Jerome Kyles Quartet', nato nell'ambito del workshop del Liceo Musicale Lucio Dalla di Bologna. Gli elementi saranno voce, piano, contrabbasso e batteria. La chiusura della strada è prevista alle 19.30, inizio concerti alle 21.15.

Mammadimerda

Passi il francesismo nel titolo per questo spettacolo comico, ironico e dissacrante. Sarah Malnerich e Francesca Fiore interagiranno con il pubblico, in un percorso di consapevolezza in cui sarà difficile non ritrovarsi. Una rassegna del Bonsai Garden, al Parco delle Caserme Rosse (via di Corticella 147), in programma alle 20.30. Biglietti a 15 euro più diritti di prevendita.

Sabato 1 luglio

Bologna Pride

Il mese del Pride si chiude con l'ormai storico corteo arcobaleno per le strade di Bologna. La manifestazione si concentrerà a partire dalle 16 ai Giardini di Villa Cassarini, a Porta Saragozza, per poi spostarsi lungo i viali.

Marco Mengoni

Lo Stadio Renato Dall'Ara sarà di nuovo gremito, questa volta per il cantante Marco Mengoni. Il concerto inizia alle 21, biglietti a partire da 52 euro.

Fabri Fibra

La prima superstar del rap italiano torna a Bologna, per esibirsi al Parco delle Caserme Rosse (via di Corticella), alle 21. Biglietti a partire da 44 euro.

Savana Funk Benefit Jam

I Savana Funk a Montagnola Republic in uno speciale concerto-jam benefico per la Romagna, dedicato alle realtà musicali che hanno subito danni per l'alluvione. Sarà una serata con ospiti, un groove aperto a musicisti vicini al trio bolognese. Una festa a ingresso gratuito con raccolta fondi benefit al punto bar. L'evento inizia alle 21.

Link

Quattro stage con i dj di Link, Foolhard, TimeShift, Noialtre e Tank. Questa la serata post parata in via Fantoni 21. Ingresso a partire da 5 euro con diritti di prevendita. L'evento inizia alle 23.

Domenica 2 luglio

Sotto le Stelle del Cinema

Che estate sarebbe senza il Cinema in Piazza Maggiore? Domenica 2 luglio verrà proiettato "The Straight Story" di David Lynch. Lo spettacolo inizia alle 21.45, ingresso gratuito.