Eventi Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 20, 21, e 22 ottobre 2023

Bologna, 20 ottobre 2023 - Arriva il foliage a colorare ancor di più la Rossa e torna il freddo: è arrivato l'autunno. Gli spettacoli si spostano sulle poltrone calde dei teatri, nei club al chiuso e nei musei. Eccezion fatta per la cerimonia del "Passamano" lungo la via di San Luca, per la Festa Internazionale della Storia, e per le ultime serate all'aperto negli spazi del Dumbo.

Ecco gli eventi da non perdere a Bologna questo weekend, che siano all'aperto o al chiuso.

Venerdi 20 ottobre

Ligabue

Il tour “Dedicato a noi” di Luciano Ligabue fa tappa all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno (via GIno Cervi 2). Sul palco l’artista presenterà i brani dell’omonimo album insieme ai vecchi successi. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 49 euro.

Link back in town

Dopo i due grandi successi delle serate precedenti il Link torna in Temporanea, la nuova location di Dumbo (via Casarini 19), dove si crea una magia tutta da scoprire tra musica, pubblico e spazio. Ultima chiamata per chi ha saltato i precedenti appuntamenti e per salutare la versione estiva. Ingresso gratuito, con prenotazione online obbligatoria.

Dirty Socks

Un collettivo nato sull’asse Bologna, Napoli, Avellino. Presenterà al Covo Club, di Viale Zagabria 1, l’ep “I ragazzi stanno bene”, nel quale hip hop ed elettronica si mescolano sinuosamente. Lo spettacolo inizia alle 22, ingresso a 7 euro con tessera Hovoc.

L’aperitivo dei folli

Mathilde de Nonancourt, appartenente al jet set parigino, rappresenta un modello di rara perfezione. Bellissima ed elegante, cuoca sopraffina, guadagna milioni con disarmante facilità grazie ai suoi infallibili investimenti in borsa. Come se ciò non bastasse, inoltre, possiede una raffinata cultura umanistica ed è in procinto di disputare – come favorita - la finale del campionato mondiale di scacchi. Più che comprensibile, quindi, che il di lei fidanzato Jean-François, individuo men che mediocre e incline ad attirare l’attenzione mettendo a punto improbabili tentativi di suicidio, si senta a disagio, inadeguato dinanzi a tale compiutezza. Una rassegna del Teatro Dehon (via Libia 59), in programma alle 21. Prezzo unico 50 euro.

La città delle donne

La prima edizione di un festival che vuole costruire una città democratica, a misura di tutti. Alla sua prima edizione, la tre giorni si muoverà tra Sala Tassinari a Palazzo d’Accursio, nel cuore della città, e Fondazione Barberini, in via Mentana 2. Ingresso gratuito.

Sabato 21 ottobre

Angelina Mango

Dopo essersi classificata seconda al talent Amici di Maria de Filippi, Angelina Mango presenta “Voglia di vivere tour”. Sotto le due Torri sarà ospite al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25), alle 21.30. Evento sold out.

Iside

Attitudine rock, produzioni d’avanguardia e un’energia dirompente: gli Iside porteranno live il nuovo album “In Memoria”. Secondo lavoro di studio della band bergamasca, composta da Dario Pasqualini, Daniele Capoferri, Dario Riboli e Giorgio Pesenti. Saranno live al Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22. Biglietti a 10 euro con tessera Hovoc.

Passamano per San Luca

Sabato 21 ottobre alla 20esima edizione torna il Passamano per San Luca, l’iniziativa simbolo dell’intera manifestazione “Festa Internazionale della Storia”. Si tratta dell'ormai tradizionale catena umana, formata in larga parte da studenti di ogni grado, che si snoderà dal Meloncello alla Basilica di San Luca rievocando il gesto collettivo che il 17 ottobre 1677 consentì di trasportare sul colle della Guardia i materiali necessari per iniziare la costruzione del tratto collinare del grande portico. Già negli anni scorsi il Passamano ha coinvolto migliaia di persone nel segno dell'impegno per la valorizzazione e tutela del patrimonio storico. Quest'anno passandosi di mano in mano le bandiere del mondo e alcune formelle coi titoli delle 20 edizioni della Festa, acquisisce ulteriori significati e valori indotti dalla grave situazione internazionale. L’evento è alle 10, al Meloncello, ed è gratuito.

La Locandiera

Il testo di Carlo Goldoni riprende vita al Teatro Duse, in via Cartoleria 42. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 19.50 euro.

Domenica 22 ottobre

Festa della semina

Domenica 22 ottobre, a Villa Smeraldi - Museo della Civiltà Contadina (via Zamboni 13), torna la Festa della Semina, Open Day del Gusto di Autunno, un’occasione per riscoprire il cibo, la cultura e la tradizione della pianura bolognese nei mesi autunnali. Dalle ore 10 fino al tramonto la Villa e il Museo ospiteranno mostre, rievocazioni, laboratori, degustazioni, corsi, visite guidate e il tradizionale mercato dei produttori locali. Tutte le attività sono a partecipazione gratuita ma la prenotazione è obbligatoria scrivendo a segreteria.museo@cittametropolitana.bo.it.

