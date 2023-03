Eventi Bologna, 10 idee su cosa fare nel weekend del 17, 18 e 19 marzo

I Modena City Ramblers saranno a Bologna per Irlanda in Festa

Irlanda in Festa Bologna 2023 torna in piazza Lucio Dalla: il programma

Bologna, 17 marzo 2023 - Un weekend frizzante come l'aria che tira, quello in programma a Bologna questo fine settimana. Si inizia col botto con il secondo concerto dei Maneskin all'Unipol Arena, e poi si prosegue con musica dal vivo, un festival a tema Irlanda dedicato a San Patrizio e spettacoli teatrali con nomi d'eccezione, come quello di Sergio Castellitto. Questo fine settimana, inoltre, iniziano gli appuntamenti per la Giornata mondiale dell’acqua, tra trekking e rafting urbani.

Sotto le due Torri non ci si annoia mai. Ecco 10 eventi da non perdere questo fine settimana.

Venerdì 17 marzo

Maneskin

Dopo il successo negli States il gruppo rock romano torna a casa per un tour italiano. I Maneskin a Bologna saranno all'Unipol Arena (via Gino Cervi 7) alle 21 (apertura dei cancelli alle 19). Inutile dirlo, il concerto è già sold out, ma si può sempre sperare nelle rivendite dell'ultimo minuto.

Irlanda in Festa

Dal 16 al 19 marzo piazza Lucio Dalla si colora di verde con Irlanda in Festa. Quattro giorni in cui si alterneranno sul palco band irlandesi e italiane, unite dall'amore per il folk. Come al solito, non mancherà la buona cucina irlandese, con un'area di street food dedicata, dove assaporare i piatti della tradizione irlandese e qualche rivisitazione. Non mancheranno neanche lo storico mercatino di artigianato tipico, gli stage di danza, i laboratori per i bambini e i tornei di freccette. Venerdì 17 gli eventi saranno dalle 18 a mezzanotte, alle 21 si esibiscono i Modena City Ramblers. Ingresso gratuito.

Vertigo e Gene on Earth

Eclettica e Beyond Common Ideas sono di nuovo insieme per la serata Vertigo, al Binario Centrale del Dumbo (via Casarini 19). Una serata a base di house music, che farà viaggiare da Detroit a Chicago. Biglietti a 6.50 euro, la serata inizia alle 22.

Zorro

Sergio Castellitto interpreta un clochard che ripercorre la storia della sua vita e delle scelte che lo hanno portato a vivere sulla strada e nel mentre riflette sul significato della vita. Il protagonista della pièce è un uomo ai margini della società che riesce a vedere la realtà osservando la vita delle persone “normali”. Il soggetto è stato scritto da Margaret Mazzantini. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 22 euro.

Sabato 18 marzo

Murubutu Live Band

Il rapper (e professore) di Reggio Emilia Murubutu annuncia la deluxe edition di “Storie d’amore con pioggia e altri racconti di rovesci e temporali”, che arriva per la prima volta in vinile, accompagnata da un nuovo tour. A Bologna sarà al Locomotiv Club, via Serlio 25, alle 21.30. Ingresso a 18 euro più diritti di prevendita, riservato ai soci Aics.

La pop art a Palazzo Belloni

Warhol, Haring e Basquiat: un viaggio nella Pop art a Palazzo Belloni (via de’ Gombruti 13). La rassegna è aperta dal mercoledì al venerdì con orario 10-18, il sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 10 alle 18. Una mostra che raduna, per la prima volta in Italia, le opere più significative e iconiche di tre leggende, tutte legate dal ‘file rouge’ della creatività sconfinata facilmente respirabile nella New York degli anni ’80.

Shiva

Dopo l’arrivo del nuovo attesissimo album, “Milano Demons”, che ha da subito invaso con tutti i suoi brani la Chart Top 50 Italia di Spotify, il trapper Shiva sarà nei club italiani per il "Milano Demons Tour". A Bologna si esibirà all'Estragon (via Stalingrado 83). L'evento è alle 21 ed è sold out.

Electricircus

ElectriCircus è un nuovo format di serata durante il quale performance circensi si mescolano a musica elettronica per creare un’esperienza visiva e musicale totalizzante. Una serata del Mercato Sonato (via Tartini 3), in programma alle 21.30. Ingresso a 8 euro più tessera Arci.

Adam Green e Francesco Mandelli

Nutrita da una profonda passione per la musica, quella tra Adam Green e Francesco Mandelli è un’amicizia che dura da più di un decennio e che dà origine a nuove e inaspettate esperienze musicali. Il duo si ritrova insieme sul palco del Covo Club, viale Zagabria 1, alle 22. Ingresso a 16 euro più tessera Hovoc.

Domenica 19 marzo

Brevi interviste con uomini schifosi

Il drammaturgo e regista argentino Daniel Veronese porta in scena il testo cult di David Foster Wallace, dando vita, con sguardo feroce e molto humor, a uno zibaldone di perversioni e meschinità che ritrae il maschio contemporaneo come un essere debole, che ricorre al cinismo se non alla violenza come principale modalità relazionale con l’altro sesso. Lino Musella e Paolo Mazzarelli prenderanno parte a questo gioco al massacro. Una rassegna del Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, in programma alle 16. Biglietti a partire da 8.50 euro.

Com'è ancora umano lei, caro Fantozzi

La signorina "Silvani", il personaggio scritto da Paolo Villaggi, incontra Anna Mazzamauro. La Mazzamauro racconterà l'incontro con Villaggio, l'impatto con il cinema e vent'anni di vita professionale, vent’anni di solitudine della Silvani che non aveva capito che Fantozzi fosse stato l’unico uomo ad averla veramente amata. Si esibirà sul palco del Teatro Dehon, via Libia 59, alle 16, biglietti a partire da 18 euro.