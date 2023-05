Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 12, 13 e 14 maggio 2023

Bologna, 12 maggio 2023 - "Doppia Dose" di Skiantos, che si esibiranno questo venerdì a Bologna. Tornano gli eventi all'aperto con 'ResiDanze' al Teatri di Vita e con 'Summerground' a Porta Pratello. Poi ancora musica dal vivo, mostre e spettacoli teatrali.

Ecco gli eventi, all'aperto ma anche al chiuso in caso di pioggia, per non annoiarsi sotto le due Torri.

Venerdì 12 maggio

Baustelle

I Baustelle, la storica band pop rock composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi torna live nei principali club italiani con nuova musica e un nuovo progetto. Tre le date previste all’Estragon Club (via Stalingrado 83): 5, 11 e 12 maggio 2023. L'ingresso è dalle 19, tutti gli eventi sono sold out.

Skiantos: Doppia Dose

Per chi si fosse perso l'ultimo concerto in Montagnola, gli Skiantos torneranno a esibirsi dal vivo, questa volta in via Nazario Sauro 16. Al Gallery 16 presenteranno "Doppia Dose", il cd originariamente pubblicato nel 1999, ristampato su vinile ad aprile 2023 con un inedito (anzi, un brano mai inserito nella discografia ufficiale, con il testo e la voce originale di Freak “Flippato per gli Skiantos”). L'evento inizia alle 20, ingresso gratuito.

SustainBol: Marlene Kuntz

Nell’ambito di SustainBol, una rassegna dedicata alla sostenibilità in occasione del Festival dello Sviluppo sostenibile, i Marlene Kuntz – gruppo rock alternativo degli anni '90 – alterneranno pezzi dal repertorio tradizionale e brani di “Karma Clima”, ultimo album della band che unisce arte e sostenibilità per affrontare il tema del cambiamento climatico. L'evento sarà negli spazi del Binario Centrale del Dumbo, via Casarini 19, alle 21. Ingresso gratuito con registrazione obbligatoria.

Pak Yan Lau e Darin Gray

Pak Yan Lau è oggi una delle pianiste più innovative della nuova scena creativa europea e Darin Gray è bassista di fiducia di autentici maestri della musica creativa. Appassionati sperimentatori che si muovono tra elettronica, jazz e improvvisazione libera. Pak Yan Lau e Darin Gray si conoscono al circolo frequentato da pionieri musicali come Akira Sakata, Jim O’Rourke e Chris Corsano. Il loro progetto in duo concilia la libera improvvisazione con le suggestioni materiche della sperimentazione elettroacustica. Venerdì 12 maggio si esibiranno alle Serre dei Giardini Margherita alle 19.30, ingresso gratuito.

Sabato 13 maggio

Dj Zeta

Continuano gli appuntamenti di 'Summerground' a Porta Pratello, il progetto di Arci e Caritas Bologna in via Pietralata 58. Sabato 13 maggio ci saranno i dischi di Dj Zeta, con una selezione di 45 giri rigorosamente in vinile di musica funk e soul. Il bar apre alle 18, al via la musica dalle 21. Ingresso gratuito.

Inhaler

La giovane band irlandese capitanata da Elijah Hewson torna in Italia. A Bologna sarà sul palco dell'Estragon Club, via Stalingrado 83, alle 21. Concerto sold out.

Orgia

Questa creazione prosegue idealmente il lavoro di ricerca che ha preso avvio al Centro Teatrale Santacristina nell’estate 2021. Le parole di Pasolini, nella voce di due giovani grandi interpreti della scena, Federica Rosellini e Gabriele Portoghese, risultano nuove e sorprendenti, restituendo la forza visionaria di questo ruvido apologo in versi che, partendo dal corpo, si fa metafora della violenza del potere. La prima assoluta al Teatro delle Moline, via delle Moline 1, alle 21. Biglietti a partire da 7,50 euro.

ResiDanze di Primavera

La settima edizione delle “resiDANZE di primavera”, nell’anno del trentennale di Teatri di Vita, riserva un ricco programma di spettacoli ed eventi performativi (di cui uno composto a sua volta da 16 creazioni apposite site-specific) in teatro e all’aperto, fra danza, teatro, poetry slam e circo contemporaneo. Sabato 13 maggio si esibirà il Collettivo Est con 'Purgatori', un viaggio che attraversa la cantica di Dante attraverso tre artisti: William Blake, Salvador Dalì e Milton Glaser. L’appuntamento è a Teatri di Vita e all’aperto nel Parco dei Pini, dalle 21. Biglietto intero a 15 euro, 9 euro per gli under 30.

Domenica 14 maggio

Warhol Haring Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.

Frankenstein Junior

Tratto dall’omonimo film capolavoro di Mel Brooks, il Musical vede come protagonista il Dott. Frederick “Frankenst-I-n”, docente di medicina di New York, che riceve in eredità dal ben più celebre nonno, Victor Von Frankenstein, un castello in Transilvania. Recatosi lì, dopo aver tentato di resistere alla nefasta vocazione della propria famiglia, Frederick decide di seguire le orme del nonno e ricrearne l’esperimento: dare la vita ad una creatura inanimata. Lo mette in scena la compagnia La Ragnatela al Teatro Dehon, via Libia 59. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 17,24 euro.