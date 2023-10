Eventi a Bologna: 10 consigli su cosa fare nel weekend del 13, 14 e 15 ottobre 2023

Bologna, 13 ottobre 2023 - Al via alla nuova stagione del Teatro Arena del Sole, in via Indipendenza, con lo spettacolo Motus: Frankenstein (a love story). Ma oltre agli spettacoli ci sono i festival di musica elettronica, come l'ormai celebre Robot, firmato Dumbo. E poi il punk, le mostre e molto altro.

Ecco gli eventi da non perdere a Bologna e dintorni questo weekend.

Venerdì 13 ottobre

Robot Festival Con la nuova location del Teatro San Leonardo, il festival elettronico giunto ormai alla 14° edizione è pronto a animare il Distretto del Dumbo in due giornate da segnare sul calendario con il pennarello rosso: venerdì 13 e sabato 14 ottobre. The Scientists Post punk con la band australiana The Scientists, che presenterà al Freakout Club (via Zago 7), il nuovo album Negativity. Ingresso a 25 euro più tessera Aics. Anthony Linell In consolle al Kindergarten (via Calzoni 6), il co-fondatore dell’etichetta svedese Northern Electronics. La sua performance sarà accompagnata dai residents Raul Sanchez e Conical Intersection. Biglietti a 12 euro più diritti di prevendita. Motus: Frankenstein (a love story) La stagione 2023-24 del Teatro Arena del Sole si apre in Sala Leo de Berardinis (via Indipendenza 44) il 13 e 14 ottobre con il debutto di Frankenstein (a love story) della storica compagnia riminese Motus fondata da Daniela Nicolò ed Enrico Casagrande. Il Frankenstein di Motus nasce dal desiderio di dare vita all’inanimato, scomposto e ricomposto sul palcoscenico. Dalla “progenie mostruosa” di Mary Shelley alle ramificazioni contemporanee nella filosofia postumana. Lo spettacolo inizia alle 20.30, ingresso a partire da 7 euro.

Sabato 14 ottobre

Foliage nel parco dei laghi (Camugnano, BO) Un’escursione per immergersi nell’esplosione di colore che offrono le faggete, percorrendo la valletta del torrente Brasimone. Sul boscoso confine tra Emilia e Toscana si potranno ammirare ampi panorami illuminati dall'emozionante luce dell'autunno. Il punto di ritrovo è alla Chiesa di Santa Rita al Brasimone, a Camugnano, alle 9.30. La quota di partecipazione è di 15 euro per gli adulti, con varie opzioni di riduzione. Cari Cari Cari Cari sono Stephanie Widmer (voce, batteria e didgeridoo) e Alexander Koeck (voce, chitarra). Il duo ha vissuto a Londra, Amburgo e Madrid prima di pubblicare l’album di debutto “Anaana”. Sono stati chiamati “i figli di un immaginario amore tra The Kills e The xx con la cruda grinta di un disco di Cat Power” e “un pizzico di Ennio Morricone”. Questo sabato saranno al Covo Club, Viale Zagabria 1, alle 22. Biglietti a 13 euro con tessera Hovoc. Clorophilla In consolle al Matis, via Rotta 10, Manuelito, Samuele Sartini, Nicola Zucchi e Tanja Monies. Ingresso a partire da 10 euro, a partire dalle 23. Gnawa Rumi Musica marocchina diasporica, tra ispirazioni contemporanee e la mitologia gnawa. A supporto dei terremotati del Marocco. Una serata organizzata da Frida nel Parco, via Irnerio 3, a ingresso gratuito. Dj Shocca, Sacrosanto Tour Lui è dj e producer certificato di riferimento da vent’anni, veterano della scena rap italiana, che con il suo sound inconfondibile ha dato un sapore classico e senza tempo a brani di artisti come Guè Pequeno, Emis Killa, Jake La Furia, Inoki e molti altri. Ha inoltre collaborato negli anni con delle pietre miliari del genere come Special Teamz (Boston), Club Dogo, One Mic, Bassi Maestro, ATPC. Shocca è pronto a portare le sue drums calde e rotonde e le sue bassline uniche nella dimensione live al Locomotiv Club, via Serlio 25. La serata inizia alle 22, ingresso a 15 euro più diritti di prevendita.

Domenica 15 ottobre

Vivian Maier Palazzo Pallavicini, via San Felice 24, ospita nelle sale rinascimentali la mostra Vivian Maier - Anthology, un'esposizione di quasi 150 fotografie originali e Super 8mm di una delle fotografe più amate e apprezzate di questo secolo. Vengono presentate 111 fotografie in bianco e nero, più una sezione di 35 foto a colori, divise in sei sezioni per un’Antologica mai vista a Bologna così completa. Novità assoluta a Bologna sarà la visione Super 8 che permetterà di seguire lo sguardo di Vivian Maier, che iniziò a filmare scene di strada, eventi e luoghi già nel 1960. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 20, ultimo ingresso alle 19. Biglietto intero a 16,50 euro.