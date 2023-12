Eventi Bologna, i consigli su cosa fare nel weekend del 22, 23 e 24 dicembre 2023

Bologna, 22 dicembre 2023 - Ormai il Natale 2023 è alle porte. Per i festaioli più sfegatati ci sono ancora eventi a cui andare. E non manca qualche soluzione per i regali dell'ultimo minuto. Ecco cosa offre Bologna nel weekend che precede le feste.

Venerdì 22 dicembre

50 Hip Hop Xmas Una serata al Mercato Sonato, di via Tartini 3, per celebrare la cultura hip hop con djing, rap e live painting. Dalle 23 un dj set a cura di Clamore con tutti i pezzi cult del genere, da Kurtis Blow a Kendrick Lamar, dal 1979 ad oggi, rigorosamente in ordine cronologico. Al microfono come host, Mc Febbo da Cremona e Stoma Emsi da Milano. Le porte aprono alle 22, ingresso a offerta libera con tessera Arci. Makethousand showcase La nuova realtà discografica basata a Bologna presenta i suoi artisti Numb, Amalia e Brida. Lo farà al Locomotiv, via Serlio 25, alle 21. Ingresso a 7 euro più tessera Aics. Concerto natalizio Una serata dedicata alle arie d'opera e ai canti tradizionali natalizi a poche ore dai festeggiamenti per il Natale. Al Teatro Mazzacorati 1763, via Toscana 19, le migliori giovani voci liriche del Conservatorio G.B.Martini di Bologna si esibiranno con la loro docente, il soprano Francesca Pedaci,in alcuni duetti. Al pianoforte la direttrice d'orchestra e pianista Nicoletta Conti. Ingresso gratuito con donazione facoltativa, obbligatoria la prenotazione. Eclipsis Presso il Teatro Arena del Sole, via Indipendenza 44, è possibile visitare la mostra Eclipsis che nasce con l’obiettivo di coniugare l’arte contemporanea e la sostenibilità ambientale attraverso la ricerca di alcuni artisti contemporanei e l’adozione dei punti 5 (uguaglianza di genere) e 13 (agire per il clima), dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell’ONU. Gli spazi sono aperti dalle 11 alle 14, e dalle 16.30 alle 19.

Sabato 23 dicembre

A Christmas Carol, il musical Si torna a sognare con A Christmas Carol, dopo il successo delle scorse stagioni. Reduce dal nuovo allestimento, il musical Piccole Donne, la Compagnia dell’Alba diretta da Fabrizio Angelini e da Gabriele de Guglielmo porta di nuovo in tour il musical natalizio, in coproduzione con il TSA, Teatro Stabile d’Abruzzo e con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step di Americo Di Francesco e di Paola Lancioni. La celebre storia del sig. Scrooge sarà sul palco del Teatro Duse, via Cartoleria 42. Lo spettacolo inizia alle 21, biglietti a partire da 23 euro.

Last Christmas

Se avete sentito parlare del Whamageddon e non l'avete ancora perso è la serata per voi. Se anche voi vi state imbarcando in questa difficilissima impresa, non vi preoccupate, Dj Farrapo farà allietare l’ultima serata insieme prima delle feste con un dj set scintillante senza tirare in ballo George Michael. Secondo appuntamento al Mercato Sonato, via Tartini 3, alle 23. Se li avete, portate i pattini a rotelle.

Bob Sinclar Il dj francese sarà ospite al Matis, via Rotta 10, per farvi saltare come non facevate dall'infanzia. Ingresso a partire da 27 euro, con diritti di prevendita. La serata inizia alle 23.

Osteria Giacobazzi

Giuseppe Giacobazzi tornerà in scena con lo spettacolo Osteria Giacobazzi, il 23 dicembre nella sua versione natalizia Natale in Osteria, per riportare il pubblico nel luogo dove per l’artista tutto è cominciato. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 21. Biglietti a partire da 25 euro.

Domenica 24 dicembre

Mercatini francesi

Ultimo appello per i ritardatari dell'ultimo minuto. Se non avete ancora acquistato i vostri regali di Natale è ancora possibile farlo. Ultimo giorno di Mercatini Francesi in piazza Minghetti, il tradizionale villaggio natalizio francese fatto di casette di legno con prodotti gastronomici, artigianato e accessori.