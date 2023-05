Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 5, 6 e 7 maggio 2023

Bologna, 5 maggio 2023 - Dopo la pioggia torna il sole e tornano anche concerti e spettacoli. Ecco l'antidoto 'anti noia', nei weekend bolognesi di maggio.

Venerdì 5 maggio

Viva Mexico Viva Puebla!

Negli spazi del Dumbo, via Casarini 19, torna la cultura messicana con 'Viva Mexico Viva Puebla', una tre giorni di musica e gastronomia in occasione del Cinco de Mayo (5 maggio), giorno della Battaglia del Popolo. Sul palco del si esibiranno i dj Il Santo, i Kumbia Boruka e Coco Maria, per una festa in cui tradizione musicale latinoamericana e ritmi elettronici si mescolano. Ingresso a 11,90 euro, dalle 22.

Baustelle

I Baustelle, la storica band pop rock composta da Francesco Bianconi, Claudio Brasini e Rachele Bastreghi torna live nei principali club italiani con nuova musica e un nuovo progetto. Tre le date previste all’Estragon Club (via Stalingrado 83): 5, 11 e 12 maggio 2023. L'ingresso è dalle 19, tutti gli eventi sono sold out.

Baustelle in concerto

The Cope Street Parade

Formatosi in Australia nel 2009, la Cope Street Parade è considerata una delle music ensembles più affermate in Australia. Uniscono ritmi piccanti con una scrittura di canzoni unica che abbraccia i generi jazz, folk, pop, gypsy e swing. Con teneri ballate e allegri numeri di danza catturano lo spirito e il calore degli stili di musica antica. Si esibiranno al Binario 69 (via de' Carracci 69), 21.30, ingresso a 5 euro più tessera Aics.

Rare Dm

Synthpop analogico e darkwave con la produttrice, cantante e polistrumentista di Brooklyn. Una serata del Freakout, via Zago 7, in programma alle 21. Ingresso a 10 euro più tessera Aics.

Sabato 6 maggio

Lazza

Dopo il successo a Sanremo 2023 con 'Cenere', il trapper milanese sarà per la prima volta nei palasport con Ouver Tour. Sarà all'Unipol Arena (via Gino Cervi 2) alle 21. Evento sold out.

Cosmo

Dopo un 2022 iniziato con tre Feste dell’Amore in un tendone da circo e continuato sui palchi di tutta Italia, d’Europa e oltre oceano, Cosmo non ha nessuna intenzione di fermare questa grande festa itinerante. Il cantante e produttore di Ivrea sarà all'Estragon Club (via Stalingrado 83) con due date, il 6 e il 10 maggio, alle 21. Entrambi gli eventi sono sold out.

Mag to Mag

In Biblioteca Salaborsa (Piazza del Nettuno 3) arriva il primo festival italiano dedicato interamente ai magazine indipendenti e da collezione. Saranno circa cinquanta gli espositori che arriveranno in Biblioteca Salaborsa a Bologna, il 6 e 7 maggio, per 'Mag to Mag'. L’evento è organizzato da Frab’s Magazines negozio di Forlì fondato nel 2019 da Anna Frabotta e Dario Gaspari. Ingresso gratuito.

Coppia aperta quasi spalancata

“Prima regola: perché la coppia aperta funzioni, deve essere aperta da una parte sola, quella del maschio! Perché… se la coppia aperta è aperta da tutte e due le parti… ci sono le correnti d’aria!”. Chiara Francini è un’artista eclettica, un vulcano di carisma e vitalità. Dopo aver incantato il palco dell'Ariston con il suo monologo, sarà nei teatri nei panni di Antonia l’eroina perfetta di tutte le mogli tradite e racconta con ironia la loro sopravvivenza tra le mura domestiche, nello spettacolo di Dario Fo e Franca Rame. A fianco a lei, Alessandro Federico. Una rassegna del Teatro Celebrazioni, via Saragozza 234, in programma alle 21. Biglietti a partire da 22 euro.

Domenica 7 maggio

Ghemon

Ghemon presenta la sua nuova creatura 'Una cosetta così': un format misto tra musica, storytelling e stand up. In programma alle 18 al Locomotiv Club (via Sebastiano Serlio 25), con replica alle 21. Ingresso a 18 euro con tessera Aics.

Warhol Haring Basquiat Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.