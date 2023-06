Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 9, 10 e 11 giugno 2023

Bologna, 9 giugno 2023 - Si balla all'aperto nei parchi di Bologna, quando l'aria è ancora frizzante, prima del caldo estivo. Questo weekend sarà possibile avvicinarsi alla settima arte con Biografilm Festival 2023, ballare sotto le stelle, guardare spettacoli nei parchi o fare beneficenza partecipando a un festival.

Ecco qualche spunto su: i 10 appuntamenti di questo fine settimana, sotto le due Torri.

Venerdì 9 giugno

The Zen Circus

Il trio rock torna a sorpresa dal vivo all'Arena Puccini (Via Serlio 25). Gli ultimi appuntamenti dello scorso dicembre sono stati delle vere e proprie feste per i fan, spettacoli speciali andati completamente sold out al punto che tante persone sono rimaste senza biglietto e la band ha deciso di programmare un’altra piccola serie di concerti prima dell’arrivederci. Gli Zen Circus, infatti, prenderanno una pausa di due anni dalle pubblicazioni e dai tour per dedicarsi ai rispettivi progetti solisti e lavorare a nuovo materiale. Apertura porte alle 19, ingresso a 25 euro.

Biografilm Festival 2023

Al via dal 9 al 19 giugno alla 19esima edizione di Biografilm Festival, la kermesse dedicata al cinema biografico. Quest'anno il tema sarà “Essere e avere”, titolo di un celebre documentario del francese Nicolas Philibert che sarà a Bologna nella cerimonia d’apertura per presentare in anteprima l’Orso di Berlino Sur l’Adamant. Il grande ospite di quest’edizione sarà invece Michel Gondry: il regista di film culto come 'Se mi lasci ti cancello', 'L’arte del sogno' e 'Be Kind Rewind' sarà a Bologna domenica 11 giugno alle 15 per presentare al Pop Up Cinema Arlecchino l’anteprima italiana di 'The Book of Solutions'.

Fuori! Festival

Il progetto, realizzato da Emilia Romagna Teatro Ert Teatro Nazionale e curato da Silvia Bottiroli, è stato avviato circa un anno fa con l’obiettivo di dare parola e potere ai ragazzi e alle ragazze adolescenti di Bologna in un insieme di pratiche tra performance, incontri, laboratori e momenti di creazione artistica che hanno messo al centro quattro temi principali: lo spazio pubblico, il politico, il corpo e l’autorità. Il percorso si conclude ora con un Festival internazionale, in programma dal 6 all’11 giugno 2023, tra performance, azioni collettive, installazioni, proiezioni e talk. Venerdì 9 giugno l’artista ospite è la brasiliana Carolina Bianchi Y Cara de Cavalo con Percurso in Piazza San Giuseppe alle 21.30.

Private Eye al Baraccano

Continuano gli appuntamenti estivi al Baraccano con Private Eye, il picnic sotto le stelle a ritmo di musica. La formula è sempre quella: relax, una proposta di cibo e drink e musica. L'evento inizia alle 19, ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Baccanti

La nuova produzione di archiviozeta tratta dalla tragedia di Euripide, spettacolo itinerante nel parco di Villa Aldini. Enrica Sangiovanni e Gianluca Guidotti guidano un affiatato gruppo di giovani attrici e attori alla scoperta di uno dei testi fondamentali del teatro antico, un inno alla vita indistruttibile, un capolavoro poetico e filosofico contemporaneo. Lo spettacolo "Baccanti" avrà come sfondo Villa Aldini (via dell'Osservanza 35). Biglietti a partire da 10 euro.

Sabato 10 giugno

L'ultima serata del Mercato Sonato

Per l’ultima serata in assoluto del Mercato Sonato arriva uno dei pionieri della old school hiphop italiana, Dj Gruff. Ingresso gratuito con tessera Arci.

Emma Nolde, Federico Dragogna e Uochi Toki

Dopo il tour nei club per presentare il suo ultimo disco Dormi, uscito a settembre 2022, Emma Nolde torna in tour nell’estate 2023 con un live set completamente rinnovato, con una nuova scaletta e nuovi arrangiamenti. A seguire Federico Dragogna, penna e cantante del gruppo i Ministri, con il suo primo album da solita "Dove Nascere" e in apertura gli Uochi, on “Mutare Idea” proponendo sempre musica a cantiere aperto, con diffusione orizzontale, senza etichetta, senza formato fisico e in aperto contrasto con i grandi colossi dell’algoritmo. Questa la scaletta di sabato 10 giugno all'Arena Puccini (via Serlio) 25. Ingresso a 10 euro a partire dalle 19.

Idioteque Dj Set

Al Parco della Montagnola (via Irnerio 2), un dj set innovativo per concetto e realizzazione, dedicato alle sonorità e agli artisti capaci di impersonare e declinare matrici elettroniche differenti, miscelando generi musicali apparentemente agli antipodi, fondendoli in un linguaggio dinamico e immaginifico. L'evento inizia alle 21 ed è gratuito.

Domenica 11 giugno

(Fe)stivale

Al Parco di Villa Angeletti una giornata di musica a sostegno delle popolazioni alluvionate, organizzata dalla squadra di volontarie e volontari che si sono ritrovati nella Piattaforma di Intervento Sociale. Obiettivo primario della giornata è la raccolta fondi per realizzare progetti a supporto della popolazione colpita dai recenti e disastrosi eventi alluvionali, ma anche fornire spunti e occasione per porre maggiormente il focus sulla volontà di ridisegnare un nuovo modo di vivere per il futuro prossimo del territorio.Musica, laboratori, dibattiti e stand animeranno l’intera giornata dalle 11 alle 23. Si inizierà alle ore 11 con una conferenza scientifica insieme a persone esperte, ricercatrici e ricercatori che discuteranno sull’alluvione, sulla crisi climatica e sugli effetti di cui stiamo avendo sempre più esperienza. Dalle ore 15, invece, si alterneranno sul palco vari artisti e artiste. Ingresso a offerta libera.

Warhol Haring e Basquiat

Per la prima volta in Italia a Palazzo Belloni (via de' Gombruti 13 a), il padre della Pop Art e i suoi due figli spirituali in una mostra unica che racchiude le opere più iconiche di Warhol, Haring e Basquiat. Un sodalizio spirituale che nacque nel mondo della musica e dei clubs della New York underground anni ’80, quando l’arte “avveniva” di notte. Gli spazi sono aperti dalle 10 alle 18. Biglietto intero 15,50 euro.