Eventi Bologna, cosa fare nel weekend del 3, 4 e 5 maggio 2024

Bologna, 3 maggio 2024 - Bologna inaugura il mese di maggio con una programmazione ricchissima. Al Modernissimo c'è il Festival Manetti Bros. (i registi saranno presenti a tutte le proiezioni). Edoardo Ferrario, comico romano di Cachemire Podcast, fa doppietta (anzi tripletta) con due sold out al Covo Club e un pomeriggio come ospite al podcasto dal vivo "La Merenda". E poi molto altro: musica dal vivo, festival dedicati ai vinili e teatro.

Come ogni weekend, ce n'è per tutti i gusti e tutte le età.

Venerdì 3 maggio

Manga

Cubo (piazza Vieira de Mello, 3 e 5) propone, in collaborazione con con Accademia Europea di Manga, un programma introduttivo di disegno manga (venerdì dalle 17 alle 20). Dopo aver affrontato i fondamenti del disegno anatomico, della costruzione in blocchi, la gestione dell’espressività e le base dell’inchiostrazione a pennino, i partecipanti costruiscono la prima yon-koma, scena narrativa in quattro tempi. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria.

Chris Brown, Roscoe Mitchell & Michele Rabbia

AngelicA, il format del Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo, prosegue con un doppio set: nella prima parte della serata assisteremo a rhythmiChrome di Chris Brown, una performance per pianoforte virtuale e live electronics, che usa come base le armonie-ritmo a intonazione naturale di quattro canzoni tratte da Occhio (2021), un ciclo per voce con violoncello, oboe, e piano elettronico+computer. Il concerto, in via San Vitale 63) inizia alle 20.30, con biglietti a partire da 10 euro.

Frida nel Parco

Con l'arrivo della bella stagione tornano le serate all'aperto di Frida nel Parco, in via Irnerio 3. Questo venerdì si esibiranno i NiTiDi, un gruppo rap funky jazz, frutto di una contaminazione che nasce proprio dai suoi componenti. Tutua e Naizy alla voci di origini partenopee e Lenny, tedesco con radici Filippine e infine Ilja, proveniente dal lontano lago Baikal in Siberia.

Raffaella! Omaggio alla Carrà

Un progetto completamente inedito. Un omaggio doveroso. Uno spettacolo musicale che porta sul palco le note dei brani più famosi e significativi della grande Raffaella Carrà, donna e artista indimenticabile.Un tributo a colei che è stata un’icona per molte generazioni e che attraverso le sue canzoni e il suo sguardo sorridente, ci ha insegnato bellezza, eleganza, coraggio e ironia. Lo spettacolo prevede una band di 5 elementi interamente dal vivo e 6 performer, che attraverso recitazione e canto tratteggeranno l’arte, la spettacolarità e il carattere della regina della Tv italiana. Beatrice Baldaccini nei panni di Raffaella. Una rassegna del Teatro Duse (via Cartoleria 42), in programma alle 21. Biglietti a partire da 27 euro.

Sabato 4 maggio

DiscoBo

La mostra del disco in Piazza Lucio Dalla, occasione per trovare il vinile originale, di ammirare l’artwork delle splendide copertine dell’epoca, ma anche di scambiare pezzi rari e meno. Ingresso gratuito, gli spazi sono aperti dalle 10 alle 19.

Cara Calma

Insieme dai primi giorni del 2017, i Cara Calma sono Riccardo, Fabiano, Cesare e Gianluca. L’incrocio delle loro strade porta in poco più di un anno al disco d’esordio, co-prodotto da Karim Qqru (The Zen Circus), Sulle punte per sembrare grandi, uscito per Cloudhead Records / Phonarchia Dischi. Souvenir esce l’8 Marzo 2019, ed è il secondo capitolo di un gruppo nato da quattro storie di vita e di musica, diventate una cosa sola per non abbassare mai il volume. Nel 2021 inizia un nuovo capitolo musicale della band, con la pubblicazione dei singoli Altalene, protagonista della copertina della playlist Rock Italia di Spotify e in rotazione nella Rock Chart e New Zone di MTV Music, e VMDV. Il 26 novembre la band pubblica il terzo singolo Consumarci, che anticipa il terzo album della band, GOSSIP!, uscito il 14 gennaio 2022 e prodotto insieme a Davide “Divi” Autelitano de “I Ministri”. Il 10 giugno 2022 esce il singolo Valanga. Nel gennaio 2024 il bassista Gianluca Molinari lascia la band e oggi i Cara Calma sono Riccardo Fabiano e Cesare. Il 26 gennaio sono tornati con ‘’Male Cane’ che si avvale di un ottimo riscontro stampa e di posizionamenti tra le varie editoriali degli store digitali. Un evento firmato Covo Club, viale Zagabria 1, ingresso a 12 euro con diritti di prevendita e tessera Hovoc. L'evento inizia alle 21.30.

Sbadabam festival

Fondo Comini, in via Fioravanti 68, si trasforma in uno spazio dedicato alle libere arti. Da un’idea di Alessandro Barbaro e Andrea Aversa, due giovani trentenni musicisti per passione, è nato Sbadabam festival, rassegna di musica buskers, arte, stand up comedy e laboratori. L'evento inizia alle 14, ingresso gratuito.

Edoardo Ferrario

Doppietta per il Covo Club (viale Zagabria 1), che questo weekend ospita nomi d'eccezione. Il comico romano Edoardo Ferrario sarà a Bologna per due sere (il 4 e il 5 maggio), con il suo spettacolo "Performante". Tempi duri per i pigri e i poco mondani: non è più tollerata alcuna forma di ozio o di privacy, e oggi anche l’elettrauto sotto casa deve fare show business. L'evento è sold out.

La Merenda

Non vi liberete di Ferrario facilmente. Chi non fosse riusciuto a prendere i biglietti per lo spettacolo serale del comico romano potrà comunque provare incontrarlo a "La Merenda, il podcast dal vivo che si tiene presso gli spazi del Dumbo (via Casarini 19). L'evento è alle 16 ed è gratuito su prenotazione.

Domenica 5 maggio

Modernissimo: Festival Manetti Dal 3 al 5 maggio al Modernissimo (piazza Re Enzo) c’è il Festival Manetti Bros., una carta bianca che ci accompagnerà attraverso i loro film preferiti: “Il cinema di sogno e di avventura americano è quello che ci ha formato. Siamo cresciuti con i film della New Hollywood e poi con quelli degli anni Ottanta, Spielberg e Carpenter, e più avanti il cinema orientale. I film di Hitchcock sono quelli che guardiamo quando vogliamo immergerci nel cinema, quando cerchiamo delle risposte le troviamo in lui”. I Manetti Bros. saranno presenti a tutte le proiezioni introducendo i film e dialogando con il pubblico: primo appuntamento venerdì 3 maggio alle ore 11 con Hollywood Party di Blake Edwards. Si prosegue, sempre venerdì 3 maggio, alle ore 17.30, con il primo Rocky del 1976; alle ore 22.15, Nikita di Luc Besson. Due i film in programma sabato 4 maggio: alle ore 18.15, Essi vivono di John Carpenter e, alle ore 21.30, Vestito per uccidere di Brian De Palma.Terzo giorno di Festival Manetti Bros. domenica 5 maggio: alle ore 10.30, The Killer di John Woo; alle ore 20, Nodo alla gola di Alfred Hitchcock; chiude, alle ore 22.30, Lo squalo di Steven Spielberg.